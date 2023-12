Gość Radia ZET. Jacek Siewiera u Bogdana Rymanowskiego

- Każdy lekarz nauczony jest tego, że chirurdzy mogą mieć różne poglądy, stanowiska, ale pacjent musi przeżyć i wyjść w dobrym zdrowiu – dodaje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Minister zapewnia, że na budowaniu tych relacji „skupią się wysiłki” prezydenta, ministra obrony i szefa BBN.

Minister o dymisji generała: Szanuję decyzję. Istnieją jednostki, w których kontrole pana generała zostaną zapamiętane na lata

Pytany o pierwsze decyzje Kosiniaka-Kamysza, czyli dymisję gen. Radomskiego, szefa Inspektoratu Kontroli Wojskowej, Siewiera odpowiada, że nowy szef MON „ma prawo dobierać współpracowników, ma prawo kierować resortem w sposób zgodny ze swoją wolą”. - Szanuję taką decyzję – podkreśla Jacek Siewiera. Szef BBN dodaje również, że generał Radomski „wykonywał czynności kontrolne i na pewno tego typu funkcja nie przysparza nadmiaru zwolenników czy kolegów strukturach siłowych”. - Na pewno istnieją jednostki, w których kontrole pana generała zostaną zapamiętane na lata. Nowy szef MON jak widać potrzebuje innego współpracownika w organach kontrolnych polskiej armii – mówi Gość Radia ZET.

Siewiera o Macierewiczu: Zbyt mocne słowa, nie wnoszą niczego

Likwidacja podkomisji smoleńskiej Macierewicza? – Likwidując tę komisję, minister obrony narodowej w dalszym ciągu będzie musiał znaleźć jakąś drogę rozwiązania – komentuje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o słowa Antoniego Macierewicza, że „takie ruchy chronią Putina (…), a działania Kosiniaka i Tuska przypominają decyzje Bieruta”, Jacek Siewiera komentuje: - To są zbyt mocne słowa i akurat w tak ważnej sprawie one nie wnoszą wiele do ustalenia przyczyn.

„Postępowanie zostało zmarnowane, państwo straciło dobry czas”

Szef BBN dodaje jednak, że do tej pory wszystkie próby wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej „jedynie gmatwają obraz, zamiast go wyjaśnić”. - W czasie wykonywania pierwszych sekcji smoleńskich byłem uczestnikiem studiów doktoranckich w katedrze medycyny sądowej we Wrocławiu. Pamiętam, jakie było zdziwienie, niedowierzanie, gdy okazało się, że zwłoki Hanny Walentynowicz zostały pomylone ze zwłokami innych ofiar – wspomina Jacek Siewiera. - Później sekcje wykonywane w 2016 dowiodły, że 67 szczątków znajdowało się w różnych trumnach, należały do rożnych osób, opisy obrażeń nie odpowiadały obrażeniom, opisywane były narządy, które nie miały prawa się tam znajdować – opisuje dalej minister. Szef BBN zaznacza, że do dziś Polska nie ma dokumentu formułującego wnioski, „po wszystkich skandalicznych przypadkach, związanych z pochówkami, pomylonych ciał, brakiem sekcji, błędami proceduralnymi w dochodzeniu, wyjaśnianiu przygotowania wizyty”. Zdaniem Jacka Siewiery „postępowanie wyjaśniające zostało zmarnowane, dobry czas na to, by wyjaśnić przyczyny katastrofy państwo polskie straciło”. - Jeśli wnioski w raporcie Millera są tak samo wiarygodne, jak wnioski, które wpłynęły z sekcji, to trudno się dziwić, że przeciętny obywatel ma wątpliwości – zaznacza Gość Radia ZET. Co w takim razie wydarzyło się pod Smoleńskiem? - Odpowiedź na to pytanie jest w sekcjach smoleńskich, w ekshumacjach zwłok. Wnioski dot. ilości rażących błędów popełnionych w zaniechaniu sekcji na pewno nie jest po myśli jednej strony – komentuje szef BBN.

Krótka piłka: Chwilowo inicjatywa jest po stronie Federacji Rosyjskiej

- Czy w razie ataku Rosji, USA pomogą Polsce? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – uważa Jacek Siewiera.

- Putin niestety, ale wygrywa tę wojnę? – pyta prowadzący.

- Chwilowo inicjatywa jest po stronie Federacji Rosyjskiej – ocenia szef BBN.

- Ukraina jest u progu zamachu stanu? – pyta gospodarz programu.

- Nie – mówi Gość Radia ZET.

- Rząd Tuska musi utrzymać wszystkie kontrakty na uzbrojenie? – pyta Rymanowski.

- Tak – odpowiada Siewiera.

Szef BBN zapowiada: RBN m.in. o wsparciu Ukrainy i reformie systemu dowodzenia

- O 11:30 w Belwederze. Zaproszenia zostały przekazane – zapowiada w Radiu ZET Jacek Siewiera, pytany o jutrzejszą Radę Bezpieczeństwa Narodowego, zwołaną przez prezydent. Jacek Siewiera wylicza również, jakie będą główne tematy, na które Andrzej Duda chce porozmawiać z nowymi rządzącymi. - Kwestia sytuacji bezpieczeństwa związana z sytuacją na froncie na Ukrainie, z aspektem bezpieczeństwa międzynarodowego, możliwościami wsparcia sił zbrojnych Ukrainy, kwestia reformy systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi i inicjatywy prezydenta dot. ustawy reformującej system – zapowiada Gość Radia ZET.

