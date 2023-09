Szef komisji spraw zagranicznych o aferze wizowej: Może nawet się spotkamy w tej sprawie

Gość Radia ZET

- Krótka piłka i pierwsze pytanie: Jarosław Kaczyński powinien debatować z Donaldem Tuskiem? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie ma takiej potrzeby. Przecież prezes powiedział, że z panem Weberem - proszę bardzo – odpowiada Radosław Fogiel.

Aż 94 proc. naszych słuchaczy, widzów i internautów oceniło, że taka debata powinna się odbyć. Tylko 6 proc. uważa, że nie.

- Wiceminister Wawrzyk pogrąży PiS? – pyta prowadzący.

- Nie – ocenia polityk.

- Bąkiewicz to nasz młot na Konfederację? – pyta gospodarz programu.

- Zobaczymy – komentuje Gość Radia ZET.

- Kijów brzydko z nami pogrywa? – pyta dziennikarz.

- Bywa. Tam też się toczą walki polityczne – mówi szef komisji spraw zagranicznych.

- Śledzimy to jako komisja [sejmowa komisja spraw zagranicznych – red.] i jeśli będzie taka potrzeba, to być może nawet się w tej sprawie spotkamy – mówi Gość Radia ZET Radosław Fogiel, pytany o aferę wizową. - Nie mówię kategorycznie „nie”, tylko dziś przede wszystkim muszą działać odpowiednie organy – dodaje i zaznacza: - Nie ma już posiedzeń Sejmu, jest nawet pytanie, czy koledzy posłowie będą skłonni porzucić swoje okręgi.

Debata Kaczyński-Tusk? - Tu nie chodzi o to, czy prezes chce czy nie chce. Wielokrotnie mówił, że wszyscy, łącznie z szefem partii oddają się do dyspozycji sztabu wyborczego – komentuje Fogiel. - Jarosław Kaczyński pewnie mógłby na tym tylko zyskać. Dla nas ważniejsza jest rozmowa w okręgach, rozmowa w terenie, z Polakami - dodaje.

Fogiel: Nie będziemy nikogo chronić

Posłowie PO mówią o ponad 300 tys. podejrzanych wiz, wydanych przez Polskę w ostatnim czasie. - Grunt im się pali pod nogami i zrobią wszystko, by wykreować społeczne poczucie ogromu nieprawidłowości – komentuje polityk PiS. Dlaczego w takim razie wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk stracił stanowisko? - Faktycznie wiemy, że toczy się ogólnoeuropejskie postępowanie. Wyposażony w tę wiedzę, premier zdecydował o dymisji wiceministra, ponieważ pojawił się cień wątpliwości. Żeby wszystko było jasne i uciąć cień spekulacji – mówi Radosław Fogiel w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Polityk PiS podkreśla, że toczy się postępowanie i jego partia „na pewno nie będzie nikogo chronić i od niczego się uchylać”. - Różnica między nami, a naszymi głównymi konkurentami jest taka, że my mówimy: wszystko musi być wyjaśnione do dna. Nie tak, jak Tusk, który pierwsze co zrobił, jak przyjechał do Polski, to wziął się za obronę Nowaka – dodaje Gość Radia ZET.

Stoiska z podstemplowanymi dokumentami? „Jeśli to jest prawdą, to jest to oczywistym skandalem i ktoś musi za to ponieść odpowiedzialność”

Pytany o jednego z urzędników MSZ, który przekazał reporterowi Radia ZET informację na temat tego, że przed ambasadą Polski w Afryce stały stoiska z podstemplowanymi wizami. Radosław Fogiel odpowiada, że „jeśli to jest prawdą, to jest to oczywistym skandalem i ktoś musi za to ponieść odpowiedzialność”. - Na razie mamy informację medialną. (…) Pozwoli pan, że zastosują zasadę ograniczonego zaufania do newsów medialnych – dodaje szef sejmowej komisji spraw zagranicznych.

Donald Tusk porównuje PiS do Łukaszenki? - Najgrubsze jest to, że porównywanie kogokolwiek do reżimu Łukaszenki, który bezcześci polskie groby, przetrzymuje więźniów politycznych po sfingowanych procesach, ten, który porwał samolot, daje schronienie mordercom z grupy Wagnera… Jeśli ktoś używa takich porównań w polskiej polityce, to go to samego kompromituje – odpowiada polityk PiS Radosław Fogiel.

Radosław Fogiel: Glapiński chciał się spotkać ze wszystkimi klubami parlamentarnymi. Tylko PiS skorzystał

- Obniżka stóp procentowych to łapówka wyborcza? – pyta Bogdan Rymanowski, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”.

- W jaki sposób? Dogadywanie się z szefem NBP jest czymś nierealnym – odpowiada Radosław Fogiel.

- Pamiętam jak przyjechał na Nowogrodzką na spotkanie z klubem PiS – przypomina prowadzący.

- Tak, wystosował taką ofertę do wszystkich klubów parlamentarnych. Tylko klub PiS skorzystał – mówi polityk Prawa i Sprawiedliwości. - Przed głosowaniem nad wyborem szefa NBP chcieliśmy poznać jego plany i opinie. Gdyby jakikolwiek inny klub parlamentarny chciał, to przyjechałby na Wiejską do PO, na Złotą do SLD albo gdziekolwiek indziej – ocenia poseł PiS i dodaje, że wtedy żadne inne ugrupowanie nie było zainteresowane spotkaniem z przyszłym prezesem NBP.

Dopytywany o swoje „bywa”, czyli odpowiedź na pytanie, że Kijów z Polską brzydko pogrywa, szef komisji spraw zagranicznych komentuje, że „na Ukrainie mimo tego, że toczy się wojna, toczy się też polityka. - Tam też są różne interesy, różne frakcje się ze sobą ścierają – dodaje Fogiel.

„Widzimy w tym własny interes, mówiąc brutalnie”

Polityk PiS ocenia również, że „Polska pomaga Ukrainie z przyczyn humanitarnych, pełnego poszanowania prawa międzynarodowego”, ale dodaje: - Widzimy w tym własny interes, mówiąc brutalnie. - Ukraina pokonana przez Rosję stwarza dla Polski zdecydowane zagrożenie, ale interes Polski i Polaków jest zawsze na pierwszym miejscu – zaznacza Gość Radia ZET.

Szef komisji spraw zagranicznych o „Zielonej granicy”: Oczernia Polaków i psuje opinię Polski na arenie międzynarodowej

Pytany o ministra Ziobrę, który porównał Agnieszkę Holland do hitlerowskich propagandystów, którzy przedstawiali Polaków jako morderców. Radosław Fogiel odpowiada: - Z tego, co wiem, rzeczywiście ten obraz przedstawia Polskę, Polaków, wojsko, służby w sposób dalece niesprawiedliwy. Zdaniem Gościa Radia ZET „oczernia ich i psuje opinię Polski na arenie międzynarodowej”. - Skandalem jest nieprawdziwe oczernianie naszego narodu, w sytuacji, kiedy Polska wyrasta na mocarstwo moralne, biorąc pod uwagę nasze działania po wybuchu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę – podkreśla Radosław Fogiel. Historia rodzinna? - Czemu nie zrobić filmu o trudnych historiach rodzin uwikłanych w PRL początkowego okresu? – mówi polityk PiS.

Jutrzejsze konwencje PiS i KO? Fogiel: Tusk będzie sadził weselne bon moty, my przedstawimy wizję rozwoju

- Każdy program PiS jest hitem dla wyborców – odpowiada polityk partii rządzącej, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o jutrzejszą konwencję PiS. Konwencja PO tego samego dnia? – Donald Tusk będzie pewnie sadził jakieś weselne bon moty, jak to ma ostatnio w zwyczaju, a my przedstawimy Polakom wizję rozwoju Polski – mówi Radosław Fogiel. Dodaje, że oczywiście prezes Kaczyński wystąpi na konwencji. Dopytywany o konkrety, Gość Radia ZET odpowiada, że będzie to „kompleksowy program, kreślący wizję Polski nie tylko w perspektywie najbliższych wyborów i kadencji, ale dużo szerzej”.

