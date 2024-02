Gość Radia ZET - Władysław Kosiniak-Kamysz

61 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl obawia się, że Rosja może nas zaatakować, a 39 proc. nie ma takich obaw.

Gość Radia ZET podkreśla, że od dziś, od rana wszystkie systemy bezpieczeństwa w Polsce są w pełnej gotowości” i dodaje: - Przed chwilą rozmawiałem z Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych – jesteśmy w pełnej gotowości. To reakcja na dzisiejszy zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Jedna z rakiet leciała w kierunku Polski. - Większość ataków leci w kierunku Polski – mówi minister. Wicepremier przyznaje również, że „sytuacja od końca zeszłego roku pojawiają się coraz częściej”.

Jak Polska dokładnie reaguje w takiej sytuacji? - Jest algorytm postępowania, są poderwane F-16 polskie, sojusznicze, są wszystkie systemy obrony przeciwrakietowej, powietrznej – tłumaczy w Radiu ZET Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony opisuje również, jak rządzący opracowali cały system. - Jestem w bezpośrednim kontakcie z Dowódcą Operacyjnym, szefem Sztabu Generalnego. Centrum operacyjne MON ma monitoring i dyżur prowadzony cały dzień – mówi Gość Radia ZET. Jego zdaniem bardzo ważne jest również informowanie społeczeństwa o tym, co się dzieje. - Słychać samoloty polskie, które latają, jeszcze bardziej słychać na wschodzie i to może budzić określony niepokój, dlatego potrzebna jest rzetelna informacja w tej sprawie – tłumaczy szef MON.

Minister obrony o „najgorszym scenariuszu”: Musimy mieć świadomość i uzyskać gotowość

Dopytywany przez prowadzącego o to, czy w takim razie możliwe jest uderzenie rakietowe Rosji na Polskę, ofensywa lądowa w najbliższych miesiącach, Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada, że nie tylko on o tym mówi, ale również „ci, którzy widzą to w Europie i na świecie”. - To gotowość, którą musimy uzyskać i mieć świadomość. Musimy mieć świadomość społeczną – podkreśla szef MON i zapowiada, że w najbliższym czasie rząd przestawi ustawę o obronie cywilnej kraju. - Powinny być powszechne szkolenia z ratownictwa, od przedszkolaka, szkolenie z informacji o zagrożeniach. Nauka udzielania pierwszej pomocy zaczyna się od przedszkola i powinna objąć wszystkie grupy społeczne – zapowiada Gość Radia ZET. Minister obrony zaznacza, że „nie ma obrony państwa bez zaangażowania społecznego”. - Jeśli dochodzi do konfliktu – bardzo ważne są sojusze, armia przygotowana, dobrze zarządzania, ale najważniejsza jest wspólnota i dobrze przygotowane społeczeństwo – podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier o zwolnieniu córki europosłanki Thun: Trzeba zachować daleko idącą ostrożność

- Nie sądzę, by premier Gawkowski się na to zgodził. Akurat szybko zareagował, podjął decyzję. Rodziny tych, którzy są zaangażowani często ponoszą ciężar, że ktoś sprawuje funkcję publiczną – odpowiada Gość Radia ZET Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o córkę Róży Thun, która właśnie została zwolniona z resortu cyfryzacji. - Trzeba zachować bardzo daleko idącą ostrożność, by nie dochodziło do sytuacji, które będą budziły wątpliwości. To by bardzo źle wyglądało, gdyby dochodziło do takich sytuacji – zaznacza wicepremier. Jego zdaniem "lepiej tego typu sprawy mieć uregulowane na samym początku”. - Mamy standardy, wartości, transparentność jest potrzebna – podkreśla Kosiniak-Kamysz. Polityk dodaje jednocześnie, że „jeśli ktoś od lat pracuje w jakiejś instytucji, to trudno kogoś eliminować, bo jego tata, mama została ministrem czy jest parlamentarzystą”.

Minister obrony apeluje w Radiu ZET: Potrzebny reset polityki europejskiej. UE powinna przestawić się na tryb zagrożenia

- Mocno pobudzamy świadomość w Europie, trwa nasza dyplomatyczna ofensywa. Zachęcamy do koalicji na rzecz przekazywania sprzętu na Ukrainę, zabiegamy, by ustanowić Europejski Fundusz Pomocy Ukrainie, pobudzić przemysł zbrojeniowy . Rezerwy strategiczne każde państwo zachowuje, ale produkcja powinna się przestawić na tryb ekstraordynaryjny, a nie uśpienia i „wszystkiego najlepszego” – mówi minister obrony narodowej Polski, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że obecnie UE powinna skupić się przede wszystkim na sprawach bezpieczeństwa, a nie np. na celu klimatycznym. - Będziemy się zagłębiać w dyskusji o celach na 2050 rok, tylko nie dotrwamy do 2028… - zaznacza wicepremier i dodaje, że „musi być reset polityki europejskiej”. Kosiniak-Kamysz podkreśla jednocześnie, że i tak równowaga klimatyczna na poziomie europejskim jest celem nie do osiągnięcia. - Gdybym ja odpowiadał za to w UE, to odłożyłbym tę dyskusję i spory na półkę, ponieważ dziś najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo. To sprawa fundamentalna – apeluje w Radiu ZET szef MON. Jego zdaniem „dziś trzeba obudzić przemysł zbrojeniowy, przestawić wajchę w całej Europie na bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa państw członkowskich UE”.

Minister zapowiada: Będziemy rozwijać i inwestować w WOT

Władysław Kosiniak-Kamysz ocenia również: - Zatraciliśmy w walce politycznej umiejętność powiedzenia „to wam wyszło”. Co wyszło poprzednikom? - Stworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej – przyznaje wicepremier i minister obrony. Szef MON zapowiada jednocześnie: - Będziemy rozwijać i inwestować w WOT, będziemy uzupełniać sprzęt. Minister ocenia, że dobrym pomysłem poprzednich rządzących było także stworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. - Będziemy to kontynuować. Powinni osiągnąć pełną zdolność operacyjną w tym roku – zapowiada Gość Radia ZET.

Kosiniak: Nie da się naprawić TK bez resetu konstytucyjnego

Pytany o brak porozumienia rządzących ws. zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, prezes PSL odpowiada: - Stoimy na stanowisku całościowej reformy wymiaru sprawiedliwości. - Będą przedstawione nie tylko uchwały, ale też ustawy, zmiany konstytucji – zapewnia polityk i zaznacza, że „nie da się naprawić TK – grzechu pierworodnego – bez resetu konstytucyjnego”. Jak powinien wyglądać Trybunał? -Całkowicie nowy skład, wybierany w pierwszej kadencji, przepisy przejściowe, które umożliwiają wybór na różną długość kadencji, by zrobić zakładki, by nie było tak, że przychodzi władza i wymienia cały TK – uważa gość Bogdana Rymanowskiego.

Dalsze zamrożenie cen prądu? Wicepremier: Ja uważam, że musi być wsparcie

Pytany o to, czy rząd zamierza przedłużyć zamrożenie cen prądu, Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada: - Ja uważam, że musi być wsparcie. Dodaje jednak, że rząd jeszcze jest przed decyzją w tej sprawie. - Jesteśmy zdeterminowani ws. szczególnego wsparcia dla gospodarstw domowych, małych przedsiębiorstw – zapewnia Gość Radia ZET.

- Podwyżki, które są o 67 proc. wyższe od tego, co planowali nasi poprzednicy. Dotyczy to całej kadry, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którym jest wsparcie najbardziej potrzebne. Generałowie potrzebują i powinni mieć jak najlepsze pobory, ale jeszcze ważniejsi są szeregowcy, podoficerowie, oficerowie młodsi, którzy potrzebują tego wsparcia, dobrej zapłaty za służbę, które powinno być na takim poziomie, by zachęcać – zapowiada minister.

Co z CPK? - Trwa dyskusja. Warto, by minister Lasek przedstawił całościowy raport o zyskach, korzyściach, możliwościach. Gdyby nie nasze decyzje o modernizowaniu lotnisk regionalnych, to dziś nie bylibyśmy przygotowani na stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce – komentuje szef MON. - Będzie wydany całościowy raport min. Laska. Zaczekajmy do jego decyzji. Chciałbym, żeby jedno było uwzględnione – ludność, która cierpi, nikt z nią nie rozmawiał, nikt nie dał im godnych warunków sprzedaży ziemi, dochodziło do samobójstw… - dodaje.

Wicepremier o urlopie premiera: Cały czas jesteśmy w kontakcie

