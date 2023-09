Gość Radia ZET - Szymon Hołownia

Lider Polski 2050 uważa, że szef MSZ bezwzględnie powinien odejść. - Krzyczeli „murem za polskim mundurem”, stali pod murem na granicy i kazali nam go czcić, a za pieniądze za tym murem, za polskim mundurem przeprowadzali do Polski ludzi, którzy mogą stanowić zagrożenie dla Polski i dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej – uważa polityk opozycji. Dlaczego polscy rządzący tak robili? - Dlatego, że nikt nie sprawdził, że nie mogą – mówi Hołownia. Gość Bogdana Rymanowskiego podkreśla, że rządzący „za pieniądze robili przemyt ludzi”.

Hołownia apeluje do rządu: Ludzie, zrozumcie podstawową rzecz!

Relacje Polska-Ukrainy? - Doszło do eskalacji, do której nie powinno dojść. Prezydent Zełenski powinien nieco powściągnąć się w słowach. Niektóre jego wypowiedzi są krzywdzące, tam się nakręcają jakieś emocje – uważa Szymon Hołownia. Dodaje jednak, że i ze strony Polski nie powinny padać niektóre określenia, jak np. wypowiedź premiera dot. uzbrajania Ukrainy. - Ludzie, zrozumcie podstawową rzecz! My wspieramy Ukrainę nie po to, by Ukraińcy pisali o nas miłe rzeczy na Facebooku. Wspieramy Ukrainę dlatego, żeby Polska była bezpieczna – zwraca się polityk do rządzących.

Szymon Hołownia zapowiada: Spółki Skarbu Państwa? Najważniejsze wywalenie nepotów. Wycofanie się z 800+? Trzeba się nad tym poważnie zastanowić

- To ja jestem przewodniczącym Polski 2050, jednym z liderów Trzeciej Drogi. Naszym priorytetem nie jest prywatyzacja, a uporządkowanie sytuacji w spółkach Skarbu Państwa – zapowiada w Radiu ZET lider PL2050 Szymon Hołownia. To jego komentarz do słów Gościa Radia ZET Ryszarda Petru – kandydującego z list Trzeciej Drogi - który uważa, że należy sprywatyzować Orlen, PKO BP oraz Pekao SA. - To prywatna opinia. My nie jesteśmy absolutnie zdania, że należy w tej chwili prywatyzować te spółki – tłumaczy Szymon Hołownia w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Przyznaje również, że rozmawiał z Ryszardem Petru na ten temat. - Zwróciłem mu uwagę, że jeśli jest częścią Trzeciej Drogi, to mimo, że szanuję jego poglądy, choć nie zawsze się zgadzam, potrzebna jest czasami większa spójność – mówi Gość Radia ZET i dodaje, że „Ryszard jest od niedawna na listach, musi jeszcze też wejść w ten rytm koalicji i kampanii”.

„Chcę być jak żona Cezara”

- Najważniejsze jest dziś dla nas wywalenie nepotów ze spółek Skarbu Państwa i doprowadzenie do tego, by Skarb Państwa był skarbem państwa, a nie partii – zapowiada lider Polski 2050. Hołownia chce, żeby „ani w Orlenie, ani w PKO BP, ani w Pekao SA nie było ludzi ani Kaczyńskiego, ani Hołowni, ani Tuska, ani Kosiniaka-Kamysza, tylko specjaliści”. Jego zdaniem w SSP powinni być ludzie, którzy znają się na zarządzaniu majątkiem, a nie „ciotka, wujek, szwagier kochanki i jeszcze cała reszta”. - Nawet, jeśli w moim otoczeniu są ludzie, którzy znają się na zarządzaniu państwowym majątkiem, to ja chcę być jak żona Cezara – wolny od jakichkolwiek podejrzeń, że powtarzam historię z czasów Kaczyńskiego i Obajtka – zapewnia Gość Radia ZET.

Krótka piłka i 800+

- Czy słowa prezydenta Ukrainy są dla Polski krzywdzące? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – ocenia Szymon Hołownia.

Podobnego zdania jest 85 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl

- Byłbym lepszym prezydentem, niż Trzaskowski? – pyta prowadzący.

- Tak – uważa polityk.

- Po zdobyciu władzy wycofamy się z 800+? – pyta gospodarz programu.

- Zobaczymy, jaki będzie klimat polityczny. Ja uważam, że poważnie trzeba będzie się nad tym zastanowić, a te środki zainwestować w edukację, żłobki i ochronę zdrowia – zapowiada Gość Radia ZET.

- Powinien wrócić pobór do wojska? – pyta Rymanowski.

- Nie – mówi Hołownia.

Szymon Hołownia zachęca Sławomira Mentzena, by zgłosił się na policję. „Będę gorąco kibicował”

- Stalking to przestępstwo? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Chyba jest opisany w Kodeksie Karnym. To bardzo niebezpieczne zjawisko – odpowiada Szymon Hołownia.

- Wyciągnie pan konsekwencje wobec Ryszarda Petru? – dopytuje prowadzący.

- Rozumiem, że mówi pan o poruszającej moje serce, a mam bardzo wrażliwe serce, deklaracji pana Mentzena, który doszedł do wniosku, że Ryszard Petru, zadający mu pytania o poglądy (…) Mentzen żali się, że to stalking – komentuje Gość Radia ZET. Lider Polski 2050 zwraca się do lidera Konfederacji: - Jeśli rzeczywiście podejrzewa, że Ryszard Petru jest jego stalkerem, to niech założy sprawę. - Gorąco zachęcam Sławomira Mentzena [żeby poszedł na policję – red.]. Na pewno z wielką czułością i troską funkcjonariusze zajmą się jego wnioskiem, a ja będę gorąco kibicował – dodaje Hołownia. Gość Bogdana Rymanowskiego nie uważa, żeby Ryszard Petru był stalkerem. - Jest uczciwym krytykiem Sławomira Mentzena – ocenia polityk Polski 2050.

Szymon Hołownia o relacjach Polski i Ukrainy: Putin daje lajka

- Trzeba zdeeskalować ten konflikt [z Ukrainą – red.]. Jest podgrzewany również przez nieumiejętność polskiego rządu, choćby w kwestii zboża – mówi Szymon Hołownia, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Zdaniem lidera Polski 2050, polskie embargo na ukraińskie zboże to „środek kryzysowy”. - Szkoda, że doszliśmy do momentu, w którym nie możemy leczyć pacjenta antybiotykami, tylko musimy robić mu defibrylację i go reanimować – komentuje gość Bogdana Rymanowskiego. Zdaniem Hołowni „obserwując to, co dzieje się dziś między Polską, a Ukrainą, cieszy się jeden człowiek – Putin”. - Sztama Polski i Ukrainy była potężną solą w oku Putina. Dziś się rozjeżdżamy. Jest konflikt, jest spór, a on daje lajka – mówi polityk.

Marsz Miliona Serc? „To marsz PO. Donald ma swoją robotę”

Dopytywany o to, dlaczego nie pojawi się na marszu 1. października, Szymon Hołownia odpowiada: - Ja mu gorąco kibicuję. Bez obecności? - Bo to marsz PO – zaznacza Gość Radia ZET. Hołownia dodaje, że w ten weekend Trzecia Droga rusza w trasę i planuje zorganizować tysiąc spotkań. - Gdyby zadzwonił do pana Donald Tusk i powiedział: Szymon, nie wygłupiaj się, przyjdź na marsz? – pyta prowadzący. - Powiedziałbym: Donald, robisz świetną robotę w Warszawie, zmobilizuj jak najwięcej ludzi, kibicujemy ci z Władkiem, ale dobrze wiesz, że nie tylko w Warszawie wygrywa się wybory – odpowiada polityk. Szymon Hołownia przypomina również marsz 4. czerwca: - Kłopot polegał na tym, że mobilizacja warszawska pokazała później demobilizację w całym kraju. - To jest praca zespołowa, team building, przywrócenie demokracji w Polsce. Donald ma swoją robotę do wykonania w Warszawie i my trzymamy za niego kciuki – podkreśla szef Polski 2050.

Rzecznik PO, który mówił w Radiu ZET, że odcinanie się od KO nie służy? - Nic mnie nie wzrusza tak, jak troska moich serdecznych przyjaciół z Koalicji Obywatelskiej – mówi Gość Radia ZET i dodaje, że on nie zamierza nikogo pouczać.

Hołownia o sondażach: Narzędzie się nie sprawdza. Jak termometr…

- Kompletnie się nie przejmuję sondażami. Te sondaże, które my robimy, robimy w fali. Wiemy jak układa się trend. Z naszych sondaży wynika, że mamy 10-11 proc. – mówi Szymon Hołownia. Jednak jego zdaniem sondaże to narzędzie, które się nie sprawdza. - To jest jak termometr, który mierzy gorączkę człowiekowi, u którego ta gorączka skacze za szybko, żeby termometr to mierzył – mówi polityk.

Pytany o zlikwidowanie ciszy wyborczej, Gość Radia ZET odpowiada: - W normalnym świecie mógłbym o tym porozmawiać, ale polska demokracja nie jest w normalnym momencie. Zdaniem Hołowni jest „kipisz”.

Szymon Hołownia apeluje do opozycji demokratycznej

- Mam apel do kolegów z opozycji demokratycznej. - Ganiamy jak w jakimś obłędzie, od sondażu do sondażu (…), a Kaczyński jedzie jak czołg. Oni wierzą w wygraną, nie przejmują się żadnym sondażem, a u nas lamenty. Uwierzmy wreszcie w naszą siłę – mówi jeden z liderów Trzeciej Drogi.

Lider Polski 2050 zapowiada: Pieniądze z CPK na żłobki; na granicy zapanuje spokój i bezpieczeństwo

- Nie zgadzam się z polityką push-backów. Uważam ją za nieludzką, niehumanitarną i bezprawną. Za naszych rządów się skończy. Zapanuje spokój i bezpieczeństwo na granicy – mówi Szymon Hołownia, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Sprawimy, że granica będzie szczelna, a Polska bezpieczna. Granica jest święta. Migranci? Będą przewożeni do takich punktów, gdzie będzie można załatwić formalności - dodaje.

„Rozmawiałem z ludźmi w Australii, Papui Nowej Gwinei, Ameryce Południowej – oni wszyscy myślą tylko o tym, żeby polecieć do Baranowa”

- Trzeba zrobić 100 tys. miejsc w żłobkach, natychmiast! – uważa Gość Radia ZET. - Skąd weźmiemy 3 mld 100 mln złotych? Zawiesimy projekt pilnowania łąki w Baranowie za 9 mld złotych – zapowiada Hołownia. - Rozmawiałem z ludźmi w Australii, Papui Nowej Gwinei, Ameryce Południowej – oni wszyscy myślą tylko o tym, żeby polecieć do Baranowa. Budzą się rano i to ich pierwsza myśl „jak polecieć wreszcie do Baranowa, pod Łódź, na CPK?” – mówi polityk. Jego zdaniem pieniądze, które zostały do tej pory wydane „nie pójdą do piachu”. - Zrobimy audyt inwestycji, zobaczymy, jak należy ją przyciąć do realnych standardów, przestać kreślić linie, być może zamrozić ją na jakiś czas – zapowiada Gość Radia ZET.

- Staram się okiełznać mój temperament za kierownicą. Staram się, szczególnie w obszarze zabudowanych, absolutnie przestrzegać ograniczeń prędkości. Ostatnio bywam obtrąbiany albo wyprzedzany przez tych, którym śpieszy się bardziej – przyznaje Szymon Hołownia w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

RadioZET/MA