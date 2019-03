Muzyczne Google Doodle. Google uczciło 334 rocznicę urodzin Jana Sebastiana Bacha

334 rocznica urodzin Jana Sebastiana Bacha

Jan Sebastian Bach, jeden z najsłynniejszych kompozytorów muzyki klasycznej w historii urodził się 21 marca 1685 roku. Z okazji 334 rocznicy jego urodzin Google uraczyło użytkowników interaktywnym Google Doodle, które nie tylko przypomina najważniejsze fakty o muzyku, ale i pozwoli skomponować własne proste utwory. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, która korzystając z procesu tzw. maszynowego uczenia się była w stanie po przeanalizowaniu 306 utworów słynnego kompozytora utworzyć jednolity system harmonizowania melodii, jaką wybiorą użytkownicy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Google Doodle uczy kompozycji utworów

Kompozytor specjalizował się w tzw. muzyce polifonicznej, w której podstawowym utworem jest fuga. W tym rodzaju utworów występuje tzw. polifoniczność, czyli wielogłosowość, polegająca na prowadzeniu w utworze dwóch lub więcej samodzielnych i równorzędnych melodii. Janowi Sebastianowi Bachowi zawdzięczamy również odkrycie tzw. "muzycznej wstęgi Mobiusa", czyli formy w muzyce o tych samych właściwościach co jednostronna wstęga. Znany z matematyki szczególny rodzaj powierzchni wielu kojarzy się ze znakiem nieskończoności, który wcale jednak nie od niej się wywodzi. W jaki sposób Bach wykorzystał w muzyce matematyczną definicję? Jednym z kanonów skomponowanych przez Bacha jest tzw. kanon-rak, odpowiadający formą wierszowi-rakowi, czyli takiemu, którego dalszy ciąg poznajemy, czytając go ponownie wspak. Na czym polega to w praktyce? To możecie usłyszeć w utworze poniżej.

Choć na tak skomplikowane zabawy Google Doodle poświęcone kompozytorowi może wam nie pozwolić i tak warto sprawdzić swoich sił przy pomocy sztucznej inteligencji. Nam bardzo się spodobało!

Zagłosuj Podobało wam się dzisiejsze Google Doodle? Bardzo! Nie Nie zwróciłam/em uwagi

Rozlicz PIT za darmo z Fundacją Radia ZET

RadioZET.pl/źrodło:Onet.pl;Gazeta.pl;Matematyka.wroc.pl/AG