Muzyka synchronizuje fale mózgowe słuchaczy

Wyniki nowych badań, opublikowanych zaledwie kilka dni temu jednoznacznie dowiodły tego, co neurolodzy podejrzewali już do dawna. Podczas wspólnego słuchania utworów muzycznych fale mózgowe słuchaczy synchronizują się, przez co naukowcy mogli określić, od czego zależy nasza reakcja na dany rodzaj muzyki. Chcecie przeżyć coś wyjątkowego? Wyniki innych badań wskazują na to, że największych emocji doznajemy podczas występów muzycznych wykonywanych na żywo.

Od czego zależy nasza reakcja na muzykę?

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, neurolodzy z The City College of New York oraz University of Arkansas za pomocą elektroencefalografu sprawdzali reakcje uczestników badania na wspólnie słuchaną muzykę. Szybko okazało się, że te pokrywają się u większości badanych, co pozwoliło jednoznacznie stwierdzić, że muzyka jest w stanie synchronizować nasze fale mózgowe. Tzw. korelacja międzyosobnicza fal mózgowych następuje jednak jedynie wtedy, kiedy słuchacze są mocno zaangażowani w muzykę, której akurat słuchają. Jeśli jeden z uczestników badania nie poczuł intensywnej reakcji emocjonalnej na słuchaną muzykę, wymienione zjawisko nie występowało.

Muzyka pobudza ośrodek nagrody w mózgu

O czym pewnie już dobrze wiecie. Zastanawialiście się kiedyś nad fenomenem piosenek, których możecie słuchać w kółko? Ma to bezpośredni związek z odczuwaną przyjemnością - nie tyle może najbardziej lubimy dobrze już znane nam utwory, co po prostu nasz mózg reaguje na nie jako coś oswojonego, przywołując związane z nimi dobre wspomnienia. Badacze przy okazji nowego programu naukowego odkryli jednak coś jeszcze. Pozytywna reakcja (z domieszką oczywistej nostalgii) na znane już utwory nie jest jednak równoznaczna ze wzrostem zaangażowania słuchacza. Wręcz przeciwnie, im lepiej znamy dany utwór, tym bardziej ono maleje. Aby je podtrzymać, musimy usłyszeć coś niefamiliarnego. Wyniki badań wskazują również na znacznie większy wzrost zaangażowania przy słuchaniu nowego gatunku muzycznego, niż utworu nagranego w tym, którego słuchamy najczęściej.

Bardziej angażujemy się w nową muzykę?

"W przypadku powtarzających się ekspozycji na muzykę instrumentalną korelacja międzyosobnicza zmniejszyła się w przypadku muzyki napisanej w znanym już słuchaczom stylu" - tłumaczy jeden ze współautorów badania, dr Lucas Parra. Czy powinniśmy więc regularnie próbować słuchać nowych gatunków muzycznych? Eklektyzm na pewno może przynieść nam ciekawe, nowe doznania, okazuje się jednak, że istnieje wyjątek od reguły, którą udało się ustalić badaczom. O ile zaangażowanie słuchaczy malało wraz z powtarzalnością muzyki, o tyle takiego zjawiska neurolodzy nie dostrzegli w przypadku osób posiadających wykształcenie muzyczne lub zajmujących się jej tworzeniem. U tych uczestników nie tylko zachodziło wyraźniejsza niż u pozostałych korelacja międzyosobnicza fal, ale i nie malał poziom zaangażowania przy słuchaniu kolejnych utworów napisanych w podobnym stylu. "Najlepszą częścią naszych badań jest to, że możemy przy pomocy mierzenia fal mózgowych określić, co czyni muzykę tak wyjątkową i co wpływa na jej odbiór przez słuchaczy, co czują, kiedy słyszą te dźwięki" - entuzjastycznie komentował współautor badania, Jens Madsen. Tu warto wspomnieć również o wynikach innych badań, prowadzonych przez organizację Brain and Mind Institute. Dzięki nim dowiedzieliśmy się, że opisane wyżej zjawiska szczególnie przybierają na sile u słuchaczy podczas występów odbywających się na żywo. Jak tłumaczy ich współautorka, Jessica Grahn, to właśnie mierzone podczas koncertów fale mózgowe ich uczestników synchronizowały się w największym stopniu. Lepszego argumentu, aby namówić znajomych na wspólne wybranie się na występ ulubionego zespołu już nie wymyślicie.

