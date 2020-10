Akademia Szwedzka ogłosiła swój werdykt w czwartek wczesnym popołudniem. W uzasadnieniu podkreślono, że Glück otrzymała nagrodę "za niepodrabialny poetycki głos, który wraz z surowym pięknem czyni indywidualną egzystencję uniwersalną". Przypomnijmy, że laureatką literackiej Nagrody Nobla za rok 2018 jest polska pisarka Olga Tokarczuk.

Louise Glück z radością przyjęła werdykt komitetu noblowskiego, mimo wczesnej pory w USA - przekazał sekretarz Akademii Szwedzkiej Mats Malm.

- Z powodu pandemii niestety Louise Glück nie przyjedzie do Sztokholmu odebrać literacką Nagrodę Nobla. Będziemy starać się zorganizować ceremonię przekazania nagrody przy współpracy partnerów w USA, a na uroczystość zaprosić laureatkę w przyszłym roku" - powiedział.

W tym roku z powodu obostrzeń epidemiologicznych Fundacja Noblowska zrezygnowała z tradycyjnej ceremonii odbywającej się 10 grudnia w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. Rozpatrywana jest skromna uroczystość w Sztokholmie, z możliwością łączenia przez internet z laureatami. Nagroda ma zostać przekazana za pomocą szwedzkich placówek dyplomatycznych.

Louise Gluck laureatką literackiej Nagrody Nobla

Louise Elisabeth Glück urodziła się 22 kwietnia 1943 w Nowym Jorku. Jest autorką kilkunastu tomów wierszy, najnowszy - "Faithful and Virtuous Night" (Giroux, 2014) zdobył National Book Award w kategorii "poezja". Inne jej tomiki to m.in. "Poems 1962-2012", "A Village Life: Poems", "Averno", "The Seven Ages", "Vita Nova", "October".

Noblistka jest też autorką m.in. tomów "Meadowlands", "The Wild Iris", "Ararat", "The Triumph of Achilles", a także esejów takich, jak "Proofs and Theories: Essays on Poetry" (Ecco Press, 1994). Poetka wykłada obecnie na Yale University.

