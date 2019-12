Słońce – nasza najważniejsza, życiodajna gwiazda – nigdy nie było tak spokojne jak teraz! Zdaniem naukowców, mamy do czynienia z niemal historycznym momentu w ciągu jej istnienia. W poniedziałek 16 grudnia najprawdopodobniej zaobserwowano rekordowo niską aktywność centralnej gwiazdy Układu Słonecznego.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Od 200 lat aktywność Słońca nie była tak niska, jak w ostatnim czasie – wynika z danych, opracowany przez doktora Davida Hathaway'a z Marshall Space Flight Center.

Prognoza 25 cyklu Słońca. rys. www.nasa.gov

Rekordowa chwila w historii Słońca?

Jak podaje NASA, w ostatnim czasie aktywność Słońca jest zaskakująca zaniżona – centralna gwiazda wchodzi w okres tak zwanego "minimum aktywności". Co to dokładnie oznacza? Jak tłumaczą naukowcy z NASA, z roku na rok obserwuje się coraz więcej dni bez żadnej czarnej plamy, pojawiającej się na Słońcu.

Na przykład w ubiegłym roku zanotowano ich 221, natomiast w 2019 roku 262. To aż 76 procent w ciągu całego roku – podaje WP Tech.

Jak w ciągu kilku ostatnich dni informowali naukowcy i badacze, najprawdopodobniej poniedziałek 16 grudnia będzie dniem historycznym w "życiu" naszej najważniejszej gwiazdy. Według danych, odczytanych z sondy SDO w najbliższych dniach na Słońcu nie przybędzie żadnego wzrostu aktywności – czytamy w WP Tech.

Dotychczas ustalony rekord to 268 dni bez ciemnych plam – zjawisko takie miało miejsce w 2008 roku. Warto pamiętać, że cykl aktywności słonecznej to około 11 lat, tak więc co 5-6 lat mamy okazję zaobserwować zjawisko minimalnej i maksymalnej aktywności centralnej gwiazdy Układu Słonecznego.

RadioZET.pl/nasa.gov.com/WP Tech/Twojapogoda.pl