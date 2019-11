Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

NASA ostrzegała przed asteroidą 2006 SF6 na początku listopada. Kosmiczna skała 481394 (2006 SF6) ma ponad 600 metrów długości. Asteroida minie Ziemię z prędkością 28,5 tys. km/h. To prędkość 20 razy większa od prędkości dźwięku.

Asteroida została odkryta 17 września 2006 roku przez Catalina Sky Survey – amerykański program badawczy, w ramach którego poszukiwane są komety i planetoidy bliskie Ziemi, stanowiące dla niej zagrożenie. 481394 (2006 SF6) ostatni raz zbliżyła się do Ziemi w lutym tego roku.

Mimo że asteroida 481394 (2006 SF6) jest klasyfikowana jako potencjalnie niebezpieczna, NASA prognozuje, że skała nie uderzy w Ziemię w ciągu najbliższych dwóch stuleci. Gdyby doszło do takiej kolizji, mogłoby to doprowadzić do powszechnej dewastacji naszej planety.

RadioZET.pl/Newsweek/NASA