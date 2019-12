Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

To jednak nie wszystkie informacje, którymi podzieliła się z NASA bezzałogowa sonda OSIRIS-REx, wysłana na planetoidę Bennu. Okazuje się, że asteroida jest niebezpieczna również z powodu innej aktywności, która na niej zachodzi. Sonda zaobserwowała, że na obiekcie regularnie dochodzi do wybuchów. W wyniku tych eksplozji, Bennu emituje do przestrzeni odłamki skalne, które w przyszłości mogą znaleźć się niebezpiecznie blisko Ziemi.

Zdaniem ekspertów z NASA, mogą istnieć minimum 3 przyczyny tego typu zjawiska na Bennu: w asteroidę uderzają inne obiekty powodując wybuchy, na obiekcie gwałtownie uwalniania jest para wodna lub dochodzi do naprężenia termicznego.

Kiedy asteroida uderzy w Ziemię?

Na podstawie badań przeprowadzonych przez ekspertów z włoskiego Uniwersytetu w Pizie wiadomo, że asteroida ośmiokrotnie zbliży się do Zielonej Planety. Zbliżenia będą miały miejsce w przedziale lat 2169-2199. Wówczas zajdzie prawdopodobieństwo jej zderzenia z powierzchnią Ziemi – według szacunkowych badań włoskich naukowców wynosi ono 0,037 procent. Ale NASA z kolei przewiduje inny termin. Zdaniem badaczy z Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, do zderzenia dojdzie 25 września 2135 roku.

To, że nasze pokolenie może odetchnąć z ulgą nie oznacza, że tego rodzaju niebezpieczeństwo można bagatelizować. Naukowcy od momentu odkrycia groźnego obiektu starają się go dokładnie zbadać i znaleźć możliwe sposoby radzenia sobie z zagrożeniem ze strony Bennu.

A zagrożenie to jest bardzo poważne – gdyby Bennu uderzyła w naszą planetę, wyginęłoby co najmniej 60 procent zamieszkującej ją populacji.

Czym jest Bennu i dlaczego jest taka niebezpieczna?

Bennu 101955, asteroida kwalifikowana jako potencjalne niebezpieczeństwo dla Ziemi. Jest kolosalna – ma ponad 500 metrów średnicy i waży około 77 milionów ton. Okrąża Słońce w przeciągu roku i 71 dni, przecinając również orbitę ziemską. Z każdym okrążeniem jest coraz bliżej nas. To właśnie ta tendencja niepokoi naukowców, popychając ich do coraz dokładniejszych badań i analiz.

Na oficjalnej stronie amerykańskiej rządowej agencji kosmicznej można obejrzeć zdjęcie emitowanych przez Bennu odłamków materii i wizualizację tego procesu.

RadioZET.pl/www.nasa.gov./natemat.pl/o2.pl/WP Technologia/wprost.pl