Nieznany obiekt został zauważony na niebie kilka tygodni temu. Naukowcom dość szybko udało się jednak rozwikłać tę zagadkę. Wiemy już, że pochodzi on spoza Układu Słonecznego.

Tajemniczy obiekt spoza Układu Słonecznego, to kometa. Zauważono ją blisko dwa lata po tym, jak w naszym układzie pojawił się Oumuamua.

Nowy obiekt został dostrzeżony przez Giennadija Borixova z obserwatorium MARGO na Krymie. Niedługo po nim, obecność komety odnotowali także eksperci z NASA, a dokładnie z centrum badawczego Jet Propulsion Laboratory w Kalifornii.

Badacze nazwali ten obiekt 2I/Borisov, podkreślając ty samym zasługi astronoma z Krymu.

Pod koniec października kometa 2I/Borisov ma pojawić się w Układzie Słonecznym ponownie, dzięki czemu naukowcy będą mogli przeprowadzić kolejne obserwacje i badania. Obecnie zmierza ona w stronę Słońca, a najbliższej Ziemi znajdzie się 8 grudnia. Będzie to odległość 307 mln km.

– Kometa obecnie porusza się z dużą prędkością około 150 tys. km/h, co znacznie przekracza typowe prędkości obiektów orbitujących wokół słońca na tej odległości – tłumaczy Davide Farnocchia.

– Duża prędkość wskazuje nie tylko na to, że obiekt prawdopodobnie pochodzi spoza naszego Układu Słonecznego, ale też że opuści go i wróci do przestrzeni międzygwiezdnej – dodaje.

Wiadomo, że największą jasność osiągnie w połowie grudnia.

