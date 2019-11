Sensacyjne odkrycie NASA. Na księżycu Jowisza znajduje się woda

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Zdjęcia Europy po raz pierwszy wykonała blisko 40 lat temu sonda Voyager. Już wtedy naukowcy podejrzewali, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że na księżycu Jowisza może znajdować się woda.

Sugerowały to wówczas charakterystyczne pęknięcia na powierzchni Europy, które uprawdopodabniały założenie, że pod warstwą lodu znajduje się ocean. Sęk w tym, że warstwa ta może mieć ponad 1 km grubości.

Wykonane przez sondę zdjęcia wskazywały ponadto, że woda może przedostawać się na powierzchnię księżyca poprzez gejzery. Były to jednak jedynie naukowe hipotezy.

Dziś wiadomo już, że podejrzenia te były słuszne. Centrum Lotów Kosmicznych imienia Roberta H. potwierdziło, że w atmosferze Europy znajduje się para wodna. Co to oznacza? Przede wszystkim jest to potwierdzenie hipotezy o istnieniu ogromnego oceanu pod grubą warstwą lodu. - Chociaż nie jest to woda w stanie ciekłym, to odkrycie pary wodnej jest niesamowicie istotne - przekonuje główny badacz i planetolog NASA, Lucas Paganini.

Według naukowych szacunków, co sekundę do atmosfery Europy może przedostawać się ponad 2360 kilogramów wody, czyli tyle, ile wystarczy, aby w kilka minut wypełnić basen olimpijski.

- Sugerujemy, że odgazowanie pary wodnej na Europie występuje na niższych poziomach niż wcześniej szacowano, z rzadkimi wydarzeniami o większej aktywności - dodaje Lucas Paganini.

Wyniki pracy zostały opublikowane na łamach czasopisma Nature Astronomy. Obecnie NASA przygotowuje misję Europa Clipper, która wystartuje w kierunku Europy w połowie przyszłej dekady. Być może dzięki niej uda nam się zbliżyć do odpowiedzi na pytanie o istnienie życia na lodowym księżycu Jowisza oraz lepiej poznać panujące tam warunki.

