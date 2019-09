Naukowcom z NASA udało się zarejestrować, jak jedna z czarnych dziur rozrywa, a następnie wchłania gwiazdę rozmiarem przypominającą nasze Słońce. Zjawisko to znane jest jako zdarzenie zakłócenia pływów.

Do zaobserwowania tego rzadkiego kosmicznego zjawiska doszło dzięki wykorzystaniu sieci 20 robotycznych teleskopów o nazwie ASAS-SN (All-Sky Automated Survey for Supernovae). Cały proces wsysania gwiazdy przez czarną dziurę, zarejestrował teleskop TESS.

To właśnie TESS zebrał wszystkie dane niezbędne do zbadania zdarzenia i stworzenia animowanego wideo, obrazującego z dużą dokładnością to niesamowite zjawisko.

– Dane TESS pozwoliły nam na to, że możemy dokładnie zobaczyć, jak wygląda to niszczycielskie zdarzenie, czego nigdy wcześniej nie mogliśmy zaobserwować. Wczesne dane będą niezwykle pomocne w modelowaniu powstawania takich wybuchów – wyjaśnia Thomas Holoien z Carnegie Observatories w Pasadenie w Kalifornii.

Naukowcy są zdania, że do tego typu zjawisk dochodzi rzadko, tj. raz na 10 tys. - 100 tys. lat w galaktyce wielkości Drogi Mlecznej. Do tej pory badaczom udało się zarejestrować 40 tego typu zjawisk.

RadioZET.pl/ NASA