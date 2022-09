Antycyklon Stefan dotarł do Polski. IMGW ostrzega przed niebezpiecznym zjawiskiem

Antycyklon Stefan zmienił aurę w Polsce. Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni jest ciepły i pogodny. Noc będzie jednak bardzo chłodna, miejscami wystąpią przymrozki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega też przed mgłami, które w piątek rano mogą ograniczać widoczność do 300 m.

Antycyklon Stefan to wyż, który wytworzył się nad Francją i Wielką Brytanią. Dotarł również do Polski. Za sprawą wyżu obserwujemy poprawę pogody - rozpogodziło się i jest cieplej.

Pogoda ze słońcem i bez deszczu utrzyma się w piątek na zachodzie i obejmie też niemal całą część środkowej Polski - powiedziała PAP synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Duże i umiarkowane zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu tylko na wschodzie.

Pogoda. Antycyklon Stefan przyniósł rozpogodzenie i przymrozki

- Rano mogą wystąpić jeszcze zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 m - powiedziała synoptyk IMGW. Tylko na wschodzie jeszcze spodziewane jest zachmurzenie duże i umiarkowane. Tam mogą wystąpić przelotne opady deszczu.

Na wschodzie temperatura wyniesie od 11 do 15 stopni Celsjusza. - Na zachodzie jest szansa na 16-17 stopni - zaznaczyła. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych. Turyści mogą też cieszyć się śniegiem na Kasprowym Wierchu. Jak podał IMGW, grubość pokrywy wynosi obecnie 48 cm.

W nocy z piątku na sobotę na północnym wschodzie mogą wystąpić burze. Tam będzie też duże zachmurzenie. Może przelotnie popadać. - Mgły spodziewane są głównie na południu, w kotlinach górskich. Przemieszczą się one na wschód kraju i będą ograniczać widzialność do ok. 200 m - przekazała synoptyk.

Noc z piątku na sobotę będzie nieco cieplejsza od poprzedniej, ale nadal zimna. W rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie temperatura wyniesie od 1 do 2 stopni Celsjusza. Przy gruncie na tych terenach możliwy będzie spadek temperatury do minus 2 stopni. Na pozostałym obszarze Polski ma być od 3 do 7 stopni.

Ta noc powinna być ostatnią tak chłodną. W kolejnych temperatura stopniowo i powoli ma nieco wzrosnąć.

