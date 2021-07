Burze, które w ostatnich dniach przyniosły w różnych częściach Polski nawałnice i silny wiatr, nadal stanowią zagrożenie. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał w poniedziałek nowe ostrzeżenia I stopnia przed burzami.

Obowiązują na terenie całego województwa podkarpackiego, kilku powiatów województwa małopolskiego, w tym m.in. tatrzańskiego, gorlickiego i nowotarskiego oraz kilku powiatów województwa lubelskiego m.in. hrubieszowskiego, biłgorajskiego i zamojskiego.

Burze w Małopolsce. Ewakuowano obozy harcerskie

Jak wynika z komunikatu IMGW, na obszarze objętym alertem prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 40 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami może padać grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz oceniono na 80 proc. Alert obowiązuje do godz. 22 w poniedziałek.

W weekend gwałtowne nawałnice wyrządziły szkody m.in. w Małopolsce. Najbardziej ucierpiał powiat myślenicki.

Strażacy interweniowali 863 razy w weekend w Małopolsce w związku z nawałnicami, które przeszły przez region. - Nasze działania trwały do późnych godzin wieczornych. Na szczęście noc z niedzieli na poniedziałek była już spokojna. Jesteśmy w ciągłej gotowości, spodziewamy się kolejnych wezwań – powiedział rzecznik prasowy małopolskiej PSP Sebastian Woźniak, cytowany przez PAP. Służby nie miały informacji o rannych.

W związku z ostrzeżeniami meteorologicznymi w Małopolsce wszystkie obozy harcerskie ewakuowane zostały w bezpieczne miejsca. - Największy obóz w miejscowości Czarna (ponad 100 harcerzy) ewakuowany został do budynku szkoły podstawowej w Kobylance – relacjonował rzecznik małopolskiej PSP.

RadioZET.pl/PAP