Pogoda w piątek, 16 lipca, nie pozwoli nam na upragnione wytchnienie. Upał będzie utrzymywał się w rejonach Polski północno-wschodniej, od Pomorza, przez Warmię z Mazurami, Podlasie i Mazowsze, aż po Lubelszczyznę.

Słupek termometrów osiągnie 31 stopni Celsjusza, a miejscami nawet 33 stopnie C. Im dalej na zachód tym nieco chłodniej - w centrum można się spodziewać około 29 - 30 stopni C., a na zachodzie Polski – już 26-27 stopni C.

Burze z gradem od rana, do tego upał. Pogoda w piątek, 16 lipca

Piątek będzie kolejnym dniem z dynamicznym rozwojem sytuacji z burzami. "Nadal będą groźne" - ostrzegła synoptyczka IMGW. Będą towarzyszyły im intensywne opady deszczu, do 40 mm, a miejscami do 50 mm wody na mkw.

W dalszym ciągu podczas zjawisk pogodowych będzie wiał silny, porywisty wiatr, który w czasie burz niewykluczone, że osiągnie w porywach prędkość nawet do 90 km/h. O godz. 7.30 rano front burz ułożył się na północy woj. lubelskiego oraz wschodzie Mazowsza, po północne obszary tego regionu, przynosząc intensywne opady deszczu i wyładowania.

RadioZET.pl/Meteo.imgw.pl