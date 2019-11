Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Chmury zakryją dziś większość rejonów Polski. Padać nie powinno, choć zapowiada się wilgotny dzień - przewiduje TVN Meteo.

Na wschodzie będzie najchłodniej – na Suwalszczyźnie termometry pokażą maksymalnie 1 stopień Celsjusza, na Białostocczyźnie – 2 st. C. To zasługa chłodnych mas powietrza ze wschodu.

Im dalej na zachód i południe, tym więcej ciepła i słońca. W Rzeszowie termometry pokażą już 7 stopni C., w centrum od 4 st. C. w Warszawie po 7 st. C. w Łodzi. Najcieplej będzie dziś na Dolnym Śląsku – we Wrocławiu wskazania mają wynieść 10 st. C. Będzie to skutek nie tylko cieplejszych mas powietrza, ale i rozpogodzeń.

Ciśnienie zacznie spadać, wyniesie dziś w stolicy ok. 1000 hPa. Prognozuje się słaby, umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

RadioZET.pl/TVN Meteo