Ciepłe powietrze płynie do Polski i zmieni pogodę. Jak długo potrwa ocieplenie?

Zmiana pogody w Polsce, zbliża się kilkudniowe ocieplenie. Jak powiedziała PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Magdalena Muszyńska–Karbowska, poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurny. Poza częścią południowo-zachodnią i południowo-wschodnią Polski, spodziewane są niewielkie opady deszczu.

- W ciągu dnia większe przejaśnienia i rozpogodzenia możliwe są na południowym zachodzie oraz na północy kraju. Na północy i północnym wschodzie okresowo może spaść do 5 mm deszczu. Na pozostałym obszarze będą to opady rzędu 1-2 mm. Według prognoz, bez deszczu będzie na południowo-wschodniej i południowo-zachodniej części Polski. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 7 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 10-11 stopni w centrum, do 14 stopni na południowym zachodzie. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich - powiedziała Muszyńska-Karbowska.

Ciepłe powietrze płynie do Polski i zmieni pogodę

Noc z poniedziałku na wtorek z zachmurzeniem dużym na przeważającym obszarze kraju. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia spodziewane są tylko na południowym zachodzie i północnym wschodzie Polski. Miejscami, za wyjątkiem południa i północnego wschodu, możliwe są niewielkie opady deszczu. Lokalnie pojawią się mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Temperatura w nocy spadnie do minus 3 stopni na północnym wschodzie, 5 stopni w centrum i 10 stopni na zachodzie. Na północnym wschodzie przy gruncie spodziewane są spadki temperatur dochodzące do minus 5 stopni Celsjusza.

Jak powiedziała PAP synoptyk IMGW, od wtorku przewidywane jest kilkudniowe ocieplenie, w czasie którego temperatura na Dolnym Śląsku może dojść do 20 stopni Celsjusza. Wzrostom temperatur będzie towarzyszył porywisty wiatr. Do piątku temperatura maksymalna w kraju powinna utrzymywać się na poziomie 15-17 stopni. Według meteorologów, kolejny weekend będzie już chłodniejszy.

"Wyraźny przełom w pogodzie jest spodziewany na środę i czwartek. Wtedy to w całym kraju temperatura ma być powyżej normy wieloletniej. Należy jednak uwzględnić, że najcieplej będzie na zachodzie, natomiast najchłodniej na wschodzie. Prognozy modeli nie są do końca jeszcze zgodne, ale pod koniec tygodnia nadejdzie wyraźne ochłodzenie. GFS prognozuje wkroczenie zimnej masy powietrza w nocy z piątku na sobotę. Natomiast ECMWF prognozuje adwekcje chłodu już w piątek. Wiele wskazuje, że ocieplenie będzie silne, ale krótkotrwałe. Jednak spadek temperatury poniżej normy powinien nadejść w weekend" - informują FaniPogody.pl.

Jak czytamy na portalu "napływ ciepłej masy powietrza z południowego-zachodu spowodowany będzie ulokowaniem niżu wielocentrycznego z rodowodem atlantyckim nad Europą Zachodnią i Północną. Sprowadzi on do kraju strumień bardzo ciepłej masy powietrza. Szczyt ocieplenia przypadnie na okres od wtorku do czwartku. Nie można jednak wykluczyć, że przeciągnie się do piątku".

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW/ FaniPogody.pl