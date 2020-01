Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Cyklon Fabian zmieni pogodę w Polsce i Europie. W pierwszy długi weekend 2020 roku należy spodziewać się sporego ochłodzenia, opadów marznącego deszczu i śniegu. Synoptycy ostrzegają przed wystąpieniem burz śnieżnych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenie dla województwa pomorskiego o możliwym sztormie na Bałtyku. Prędkość wiatru może osiągnąć nawet 8 stopni w skali Beauforta. Cyklon Fabian spowoduje, że w kolejnych dniach będzie silnie wiało w całej Polsce.

Cyklon Fabian w Polsce. Jaka pogoda w sobotę 4 stycznia?

W sobotę synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, a na północy, wschodzie i w centrum również deszczu ze śniegiem i śniegu. W Sudetach i Tatrach opady śniegu - przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Na Podkarpaciu początkowo możliwe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

Temperatura maksymalna od 1 stopnia na Podhalu i 2-3 stopni na wschodzie oraz w kotlinach sudeckich do 5-6 stopni Celsjusza na zachodzie i północy. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h na północy i w centrum, nad morzem do 75 km/h, na Dolnym Śląsku do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Tatrach wiatr w porywach do 100 km/h, w Sudetach do 130 km/h. Silny wiatr będzie powodował zamiecie i zawieje śnieżne.

W nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna na obszarze całego kraju od -3 do 0 stopni. Chłodniej jedynie w kotlinach karpackich: od -6 do -3 stopni.

Pogoda w niedzielę 5 stycznia

W niedzielę opady śniegu we wschodniej Polsce, zwłaszcza w Karpatach. W drugiej połowie dnia na północnym zachodzie słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -1 stopnia na południowym wschodzie, 0-2 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 3-4 stopni Celsjusza nad morzem.

Pogoda w Święto Trzech Króli nie ulegnie poprawie. Synoptycy nie prognozują opadów wyłącznie na południu Polski. W północnych regionach zapowiadane są opady deszczu i śniegu. Temperatura będzie nadal niska, na poziomie 1-2 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/IMGW