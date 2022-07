Estofex wydaje najwyższy stopień alertu dla Polski. Możliwe nawet trąby powietrzne

Alert RCB w związku z burzami z gradem oraz silnym, porywistym wiatrem w całej Polsce. Mieszkańcy otrzymują w piątek SMS-y z ostrzeżeniami.

ZOBACZ: Radar burz na żywo. Zobacz, gdzie jest teraz burza

"W związku z prognozowanymi burzami, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 115 km/h, lokalnie nawet do 130 km/h, do mieszkańców całego kraju został wysłany alert RCB" – czytamy na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB na całą Polskę. Możliwe nawet trąby powietrzne

Treść alertu brzmi następująco: "Uwaga! Dziś i w nocy (1/2.07) burze z gradem i silny, porywisty wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr". RCB ostrzega przed opadami gradu oraz możliwością utworzenia się trąby powietrznej.

Na czas burz RCB zaleca, by usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, czy zamknąć okna i drzwi. Radzi się również, by pozostać w domu, jeśli jest to możliwe, a jeśli nie, to jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie i nie zatrzymywać się pod drzewami. Warto zabezpieczyć byt swoim zwierzętom i przygotować sobie oświetlenie zastępcze. W trakcie jazdy samochodem należy szczególnie uważać na łamiące się gałęzie, konary i całe drzewa.

Estofex: Najwyższy stopień alertu dla Polski w całej Europie

Burzowe zagrożenie w Polsce będzie 1 lipca największe na całym obszarze Europy. Europejscy meteorolodzy z organizacji Estofex przewidują w północnej i centralnej Polsce trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami. Estofex prognozuje duże ryzyko silnych porywów wiatru w Polsce i mniejsze szanse na utworzenie się trąb powietrznych.

Przed groźnymi w skutkach wyładowaniami ostrzegli też w piątek Polscy Łowcy Burz. W prognozie konwekcyjnej na wieczór i noc informują: "Dziś ponownie możliwe intensywne burze. Zagrożenie będą stanowić ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru oraz opady dużego gradu. Istnieje ryzyko wystąpienia układu bow echo, a także wystąpienia trąb powietrznych" – czytamy.

W dalszej części Polscy Łowcy Burz wyjaśniają, że nad Polskę napływa wciąż gorąca zwrotnikowa masa powietrza o cechach morskich, ale z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny, który zacznie wypierać gorące powietrze.

"W północnej części kraju przemieszczać się będzie płytki niż baryczny powstały z zafalowania […] Przed frontem wysoce prawdopodobne jest utworzenie się wielu superkomórek burzowych niosących niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. Niewykluczony jest rozwój w pełni wykształconej mezocyklonalnej trąby powietrznej" – prognozują Polscy Łowcy Burz.

RadioZET.pl/Gov.pl/Lowcyburz.pl/Estofex.org