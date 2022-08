Upały, burze, opady deszczu - te zjawiska nie znikną wraz z długim weekendem. IMGW wydał ostrzeżenia, z których część obowiązywać będzie aż do końca tygodnia. W przypadku upałów w prawie całej Polsce obowiązują alerty II stopnia.

Po długim weekendzie fala gwałtownych zjawisk jednak nie osłabnie. Według tygodniowej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej bardzo ciepła, chwilami wręcz upalna aura, spowodowana napływem gorącego i wilgotnego powietrza znad Morza Czarnego, utrzyma się do końca tygodnia.

Upały w prawie całej Polsce. Alerty II stopnia do weekendu

W tym czasie wystąpią liczne burze z przelotnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. W weekend, przemieszczający się od zachodu kraju front atmosferyczny, przyniesie ochłodzenie, duże zachmurzenie, oraz miejscami silne opady deszczu.

Jak podaje IMGW, upał będzie doskwierał mieszkańcom praktycznie całej Polski. Poza kilkoma powiatami Lubelszczyzny oraz Pomorza Zachodniego wszystkie pozostałe obszary będą objęte ostrzeżeniami. Jak podaje TVN Meteo, "temperatura w ciągu dnia ma wynosić od 30 do 33-34 stopni Celsjusza", a w nocy "termometry pokażą minimalnie od 17 do 19 stopni".

Mało tego, poza województwem lubelskim w każdym z pozostałych regionów obowiązywać będą alerty II stopnia. Aż w 10 z nich (co widać na powyższej mapie) ostrzeżenia dotyczą wszystkich powiatów. Część z nich obowiązuje do piątku (19 sierpnia), niektóre nawet do niedzieli (21 sierpnia).

Gdzie jest burza? IMGW wydaje kolejne ostrzeżenia

IMGW informuje także o alertach (I stopnia) przed burzami z gradem. Obowiązują one do środy (17 sierpnia) do północy na terenie województw:

zachodniopomorskiego

pomorskiego

kujawsko-pomorskiego

łódzkiego

wielkopolskiego

opolskiego

śląskiego

małopolskiego

podkarpackiego

świętokrzyskiego

lubelskiego

warmińsko-mazurskiego

W przypadku woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego ostrzeżenia obowiązują we wszystkich powiatach.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVN Meteo