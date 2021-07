Uwaga. Nadchodzą burze i ulewne deszcze. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia

Gdzie jest burza? Gwałtownych zjawisk atmosferycznych można spodziewać się na północy i północnym wschodzie. Jak przekazał synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, aktualnie na tych obszarach jest pochmurno. Na Warmii, Mazurach, północnym Mazowszu i Podlasiu występują opady deszczu, które miejscami są umiarkowane. Przelotnie padać może jeszcze na obszarze Podbeskidzia i Podhala. Nocą najcieplej będzie na północnym wschodzie, a najchłodniej w dolinach górskich - ok. 10 st.

Gdzie jest burza? To nie koniec ulewnych deszczy. Pogoda na noc 2 lipca

- Opady będą występowały głównie na północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze spodziewamy się przejaśnień, miejscami będzie występować zachmurzenie umiarkowane - powiedział PAP synoptyk IMGW Szymon Ogórek. Dodał, że padać po południu może jeszcze na krańcach południowych. Po południu na północnym wschodzie mogą wystąpić burze.

IMGW wydał ostrzeżenia 2. stopnia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu dla woj. podlaskiego (ważne do godz. 19 w sobotę). Ostrzeżenia 1. stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami wydano dla województw: pomorskiego, (ważne do godziny 21 w piątek); warmińsko-mazurskiego (do godz. 22.30 w piątek), północnych powiatów woj. mazowieckiego (do godz. 8 w sobotę). Alerty 1. stopnia przed burzami ważne do godz. 21 w piątek dotyczą także województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Również w nocy padać może na północy i północnym wschodzie. Wieczorem temperatura będzie się obniżać. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze wyniesie ok. 15 st. Celsjusza, przy czym na zachodzie będzie to ok. 13 st. , a na północnym wschodzie nawet 17 st. Celsjusza. Trochę chłodniej będzie na obszarach podgórskich, zwłaszcza w dolinach sudeckich i karpackich, tam ok. 10-11 st.

RadioZET.pl/PAP/tvnmeteo.pl/IMGW-PIB