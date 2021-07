Niebezpieczne burze nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenia najwyższego, 3. stopnia

Gdzie jest burza 9 lipca? Według meteorologów IMGW do południa w piątek sytuacja atmosferyczna powinna być spokojna. Gwałtownych zjawisk można spodziewać się w ciągu dnia. W pasie od Małopolski po Pomorze i Warmię mogą wystąpić burze, które przyniosą silne porywy wiatru i deszcz - poinformował synoptyk IMGW-PIB Szymon Ogórek w rozmowie z PAP.

Polakom w piątek doskwierać będzie upał. IMGW wydał alerty drugiego stopnia w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, mazowieckim, lubelskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim.

Gdzie jest burza w piątek 9 lipca? Ostrzeżenia IMGW 2. i 3. stopnia przed burzami z gradem

Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w piątek w strefie występowania frontu atmosferycznego spodziewane są silne zjawiska atmosferyczne, w tym burze i związane z nimi opady deszczu i gradu oraz silny wiatr.

Ostrzeżenia IMGW trzeciego, najwyższego stopnia przed burzami z gradem dotyczą województwa warmińsko-mazurskiego, w powiatach: kętrzyńskim, mrągowskim i szczycieńskim. Prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne ulewy. Spadnie od 30 do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr może wiać 80-100 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad.

Alerty 2. stopnia przed burzami z gradem obowiązują z kolei w województwach: opolskim, śląskim, łódzkim, wielkopolskim (powiaty wschodnie), warmińsko-mazurskim (w powiatach zachodnich) oraz mazowieckim (z wyjątkiem powiatów południowo-wschodnich).

Temperatura maksymalna ponownie będzie się charakteryzowała znacznymi różnicami pomiędzy wschodem a zachodem kraju. Na wschodzie termometry mogą pokazać do 32 st. C, zaś na zachodzie będzie to wartość niższa o ok. 10 st. C. Burzom ponownie będą towarzyszyć opady deszczu, których suma może osiągnąć nawet 60 mm. Duże będzie również natężenie opadów, zaś porywy wiatru mogą osiągnąć powyżej 100 km/h.

