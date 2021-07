Niszczycielska burza wiatrowa bow echo sunie nad Polskę. Będzie niebezpiecznie

Burze z gradem przejdą nad Polską. Gwałtowne zjawiska obserwujemy ostatnio coraz częściej. W czwartek też prognozowane są nawałnice. IMGW wydał ostrzeżenia 2. stopnia przed burzami z gradem. Objęta nimi jest zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego, północna i zachodnia część mazowieckiego, łódzkie, opolskie, śląskie i wschodnia część wielkopolskiego.

Według IMGW może tam spaść do 50 milimetrów wody, a porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 100 km/h. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obejmują z kolei wschodnią i centralną część województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz południe województwa małopolskiego.

Burza wiatrowa typu bow echo nad Polską. Uwaga na silny wiatr i grad

Jak podaje portal fanipogody.pl, warunki panujące w troposferze sprzyjać będą tworzeniu się zorganizowanych burz wielokomórkowych oraz powstawaniu pojedynczych superkomórek burzowych. "Spowodowane będzie to nasilonym przepływem mas powietrza w bliskiej odległości od pofalowanego frontu atmosferycznego, co przełoży się na podwyższone wartości ścinania wiatru na obszarze o znacznej chwiejności termodynamicznej" - czytamy.

Burzom w ciągu dnia mają towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, porywy wiatru do 80 km/h oraz grad, którego średnica może dochodzić nawet do 3-5 cm. "Miejscami akumulacja opadów konwekcyjnych nawet 35-60 mm, a porywy wiatru do 90-130 km/h" - informuje portal. Synoptycy nie wykluczają pojawienia się trąb powietrznych na południowym zachodzie oraz na północy.

Z kolei wieczorem lub w nocy nad Polską może pojawić się burza wiatrowa typu bow echo. Charakterystyczny obraz radarowy mezoskalowego układu konwekcyjnego w kształcie łuku należy do najgroźniejszych burz pojawiających się na terytorium Polski. Meteorolodzy zapowiadają silne, a niekiedy niszczące porywy wiatru z prędkością sięgającą 100 -130 km/h. Bow echo może także powodować tornada.

Radiozet.pl/Fanipogody.pl/PAP/IMGW-PiB