Gwałtowne załamanie pogody. Nadchodzą rozproszone burze, ulewy i ochłodzenie

Niedziela była ostatnim pogodnym dniem z temperaturami do 20 stopni Celsjusza. Jak powiedziała PAP Małgorzata Tomczuk, synoptyk IMGW-PIB, od zachodu do Polski wkracza niż z frontem atmosferycznym.

Pogoda pogorszy się już w poniedziałek. Będzie pochmurnie i chłodno. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 14-15 stopni Celsjusza na północy kraju, do 17-18 stopni w centralnej i południowo-zachodniej części Polski. Możliwe, że punktowo pojawią się rozproszone burze z obfitym deszcze (10-15 mm). W nocy spadnie słaby deszcz, pojawią się też mgły.

Pogoda. Idzie ochłodzenie. Przejdą ulewy i rozproszone burze

Bardziej obfitych opadów możemy spodziewać się we wtorek. Przelotnie popada w całym kraju.

fot. Wxcharts.com/Prognoza opadów we wtorek o godz. 21

Jak prognozuje portal FaniPogody.pl, aura mocno popsuje się we wtorkowe popołudnie. “Opady przelotne od dzielnic zachodnich przechodzić zaczną w opady ciągłe. Lokalnie deszcz padać będzie dość intensywnie” - czytamy. Miejscami mogą wystąpić ulewy, które przyniosą do 30-40 mm opadu w kilka godzin.

Obecne prognozy wskazują, że najbardziej intensywne opady wystąpią we wtorek wieczorem i w nocy z wtorku na środę w pasie centralnym. Portal zaznacza jednak, że zależy to od szybkości, z jaką niż będzie przemieszczał się nad Polską. Należy spodziewać się jednak, że załamanie pogody nastąpi we wtorek po południu.

Środa upłynie pod znakiem niskich temperatur. Będzie chłodno, a w wielu regionach termometry wskażą około 12 stopni C.

RadioZET.pl/PAP/FaniPogody.pl