IMGW opublikował pogodę długoterminową. Zdecydowana zmiana. "Nie mamy dobrych wieści"

Pogoda radykalnie się zmieni. Mimo że kalendarzowa jesień przyjdzie dopiero 23 września, na termometrach temperatury od dawna już nie przypominają letnich. Jak poinformował IMGW, w poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie dość pogodnie. Na Pomorzu i na Dolnym Śląsku okresami wzrost zachmurzenia do dużego i miejscami przelotny deszcz.

Najwięcej chmur pojawi się na wschodzie i tam okresami spadnie deszcz lub mżawka. Termometry pokażą od 17 do 21 st. Celsjusza. Chłodniej będzie na wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat – tam od 11 do 15 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny.

We wtorek temperatura wyniesie od 19 do 23 st., chłodniej będzie na północy i wschodzie - od 16 do 19 st. W środę okresami wystąpią opady deszczu, na południu kraju silniejsze. Słupki rtęci pokażą od 17 do 21 st. Od czwartku więcej chmur, ale padać będzie tylko przelotnie. Temperatura - od 16 do 20 st. To ostatnie, jak podaje IMGW, dni z temperaturami dochodzącymi 20 st. Od piątku prognozowane jest stopniowe ochłodzenie. Termometry pokażą od 14 do 18 st. Celsjusza. W całym kraju wiał będzie porywisty wiatr.

Pogoda długoterminowa. Od weekendu zdecydowane ochłodzenie

"»Ktoś pogasił wszystkie światła... i pomimo wielkich chęci, nie mamy dobrych wieści«. Od piątku zacznie robić się coraz chłodniej, a w przyszłym tygodniu wręcz zimno. Najchłodniej będzie na wschodzie kraju, gdzie w najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza nie przekroczy 12 st. Czas wyjąć z szaf cieplejsze swetry, kurtki i odpowiednie obuwie" - przekazał na Twitterze IMGW.

W sobotę i niedzielę spodziewamy się zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. W pasie Pojezierzy możliwe będą burze. Będzie decydowanie chłodniej. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 16 st. Celsjusza, w rejonach podgórskich miejscami około 9 st.

W kolejnych dniach będzie jeszcze chłodniej. Najniższą temperaturę odnotujemy we wschodnich regionach kraju. W poniedziałek, 19 września termometry pokażą od 4 stopni w górach do 15-16 st. w zachodniej części Polski. We wtorek z kolei, słupki rtęci wskażą, odpowiednio, od 3 do 14 st.

Pod koniec czwartego tygodnia września temperatura nieco wzrośnie, ale według aktualnych wyliczeń Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB nie należy już spodziewać się letniej aury.

RadioZET.pl/PAP/IMGW-PiB