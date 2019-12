Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne w sobotę rano wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami i porywistym wiatrem. Uwaga: to oznacza, że warunki pogodowe mogą sprzyjać niebezpiecznym wypadkom.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę rano ostrzeżenie przed marznącymi opadami w trzech województwach: małopolskim, podkarpackim i śląskim.

Ostrzeżeniem zostało objętych 16 powiatów w województwie małopolskim: bocheński, brzeski, gorlicki, krakowski oraz Kraków, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki i wielicki, 7 powiatów w województwie podkarpackim: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński oraz Krosno, leski i sanocki. W województwie śląskim ostrzeżenie dotyczy powiatu żywieckiego.

IMGW prognozuje, że od rana do godziny 11:00 będą tam przelotne, słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki, powodujące gołoledź.

Uwaga na silny wiatr!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również w sobotę rano ostrzeżenie przed silnym wiatrem w województwie pomorskim.

Ostrzeżeniem zostały objęte 4 powiaty: lęborski, pucki, słupski i wejherowski.

Według tego ostrzeżenia, IMGW prognozuje, że po południu i wieczorem w tej części województwa pomorskiego wiać będzie silny, zachodni wiatr, o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 75 km/h.

Są to ostrzeżenia pierwszego stopnia, co oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Należy spodziewać się m.in. utrudnień w ruchu drogowym. Instytut zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.