Niż Daniel nadciąga nad Polskę. Przyniesie deszcz i chłód w majówkę

Sobotnie zachmurzenie to jedynie początek deszczowej majówki. Już w niedzielę Polska znajdzie się w obrębie niżu Daniel. "Przyniesie on szereg nie tylko gwałtownych, ale też niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych" – ostrzega TwojaPogoda.pl.

Niż Daniel nadciągnie nad Polskę w niedzielę o poranku, czyniąc tegoroczną majówkę w pełni deszczową i pochmurną. Tylko w północnych województwach pojawią się przejaśnienia. Na pozostałym obszarze od świtu do zmierzchu będziemy mierzyli się z zachmurzeniem i dużymi opadami deszczu.

"Opady będą miały przeważnie charakter ciągły oraz umiarkowane i duże natężenie. Na południu, wschodzie i w centrum spadnie w ciągu całego dnia od 20 do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy ziemi, a miejscami w Sudetach nawet do 50 litrów" – podaje serwis Twojapogoda.pl.

Niż Daniel naciągnie nad Polskę. Strefa deszczu będzie przemieszczała się na wschód

Opady deszczu nie będą jedyną komplikacją uprzykrzającą majówkowy odpoczynek. Wskutek nich wystąpią duże skoki temperatury - w strefie ciągłych opadów termometry pokażą ok. 10 stopni Celsjusza, przy czym miejscami na południowym zachodzie nie więcej niż 5-7 stopni C.

Najpóźniej strefa opadów dotrze na wschód Polski. "Tam odnotujemy do 12 stopni C., a na południowym wschodzie, gdzie mogą przejść burze, do 15 stopni C." – podaje portal pogodowy.

Alerty IMGW na niedzielę. Przed silnym wiatrem i deszczem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia o silnym wietrze w niedzielę w większości województw. Meteorolodzy ostrzegają też przed intensywnymi opadami deszczu i burzami, które mogą miejscami utrzymać się do poniedziałku. Ostrzeżenia dotyczą wszystkich województw oprócz woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego. Synoptycy przewidują, że w niedzielę na tym obszarze wystąpi silny wiatr osiągający w porywach prędkość 80 km/h.

IMGW ostrzega też przed intensywnymi opadami deszczu. Alert pierwszego stopnia będzie w niedzielę od wczesnych godzin nocnych obowiązywał w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, opolskim i w części woj. wielkopolskiego. Opady mogą osiągnąć miejscami 50 mm. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu wydano dla wschodniej części woj. pomorskiego. Prognozowana wysokość opadu wyniesie tam nawet do 60 mm.

RadioZET.pl/Twojapogoda.pl/Wxcharts.com