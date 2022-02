Orkan Dudley poczynił ogromne spustoszenie, powalając drzewa i zrywając dachy. Trzy osoby zginęły, a 19 zostało rannych. Uszkodzonych zostało tysiące budynków, a niemal 50 tys. odbiorców pozostaje bez dostaw prądu. Najwięcej pracy mieli strażacy w województwie wielkopolskim i łódzkim.

Niestety, to nie koniec niepokojących wieści. Kolejna fala wichur zbliża się do Polski za sprawą niżu Eunice, który dobrze widoczny jest na satelitach. To właśnie on może namieszać w pogodzie w sobotę. Już teraz czerwony alarm ogłoszono na Wyspach.

Eunice zbliża się do Polski. Alert pogodowy IMGW przed silnym wiatrem

Jak podaje tvnmeteo.pl, burza Eunice uderzyła w piątek w Wielką Brytanią i Irlandię, przynosząc m.in. opady śniegu w Szkocji. Brytyjski serwis meteorologiczny Met Office wydał czerwone ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Eunice oprócz opadów niesie ze sobą bardzo silne porywy wiatru, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.

Przed niżem Eunice ostrzegają także Łowcy Burz. Jak podkreślają, burze z nim związane możliwe są w szczególności na północnym zachodzie kraju. "Lokalnie zjawiska mogą znów przynieść duże szkody. Nie prognozujemy jednak tak groźnych nawałnic, jak te, które miały miejsce w nocy ze środy na czwartek na zachodzie i w centrum naszego kraju" - czytamy.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w całej Polsce w weekend będzie silnie wiało. Wydano alerty dla całego kraju, w tym najwyższe, 3. stopnia. Dotyczą one województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, a także części województw: lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. IMGW prognozuje tam silny wiatr o średniej prędkości od 35 do 50 km/h, w porywach do 120 km/h, z zachodu. Lokalnie możliwe są tam burze.

Dla pozostałej części kraju wydano alerty drugiego stopnia. Możliwy jest wiatr o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach miejscami do 110 km/h, z kierunków zachodnich. Alerty zaczną obowiązywać od godzin wieczornych i nocnych.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia dużych strat materialnych oraz zagrożenie zdrowia i życia. Z kolei ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że mogą wystąpić groźne zjawiska meteorologiczne powodujące bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof, a także zagrożenie życia.

RadioZET.pl/tvnmeteo.pl/IMGW/PAP/Łowcy Burz