Układ baryczny „Jarosław” nadciąga nad Polskę z północy. To za jego sprawą już jutro w całej Polsce zrobi się znacznie chłodniej, wietrzniej i pochmurniej.

Ochłodzenie za sprawą układu barycznego "Jarosław" dosięgnie nas już jutro. Wraz z frontem niżowym do Polski nadciąga spadek temperatur, opady deszczu, a możliwe że także śniegu. Końcówka października i początek listopada zapowiadają się w zupełnie innej scenerii.

„Jarosław” oznacza koniec słonecznej, złotej jesieni. Z pluchą i wiatrem jako pierwszym przyjdzie zmierzyć się dziś mieszkańcom czterech powiatów Polski północnej. IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla powiatów: puckiego, wejherowskiego, lęborskiego i słupskiego. Będzie obowiązywały do godz. 15 w niedzielę. W szczycie wiatr może osiągać 85 km/godz.

W całej Polsce temperatura spadnie o ponad dziesięć stopni Celsjusza, do ok. 8-10 st. C. Od poniedziałek w wieku rejonach spadnie deszcz. Nocami pojawią się pierwsze przymrozki.

