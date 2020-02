Zimy wciąż nie widać na horyzoncie, mimo, że miejscowo pojawią się dziś opady deszczu ze śniegiem. Będzie ciepło, nawet do 10 stopni Celsjusza na południu Polski. Uważajmy na silny wiatr, zwłaszcza w górach.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda na wtorek będzie kontynuacją tej z ostatnich dni. Przed nami ciepły dzień, zupełne przeciwieństwo przewidywanej na luty aury.

Dwucyfrowe temperatury na południu i... śnieg

Temperatury sięgną dziś 10 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na Śląsku, Dolnym Śląsku i Lubelszczyźnie wskazania będą o jedną „kreskę” niższe, a w pasie centralnym – od ziemi Lubuskiej, przez ziemię łódzką, Wielkopolskę i Mazowsze – termometry pokażą 8 stopni C.

Im bliżej morza tym chłodniej. Stosunkowo najzimniej będzie na Pomorzu i Kujawach – spodziewana temperatura wyniesie w „szczycie” 6 st. C.

W przeważającej części kraju będzie to dzień z naprzemiennymi opadami i przejaśnieniami. Wolne od deszczu lub śniegu będą jedynie Śląsk i Ziemia Lubuska. Na południu kraju spodziewać się można deszczu ze śniegiem. Powieje silny, odczuwalny wiatr – w porywach ma osiągać ponad 50 km/godz. Na wybrzeżu ma rozpędzać się do 70 km/godz., a w górach do 100 km/godz. W pięciu powiatach województwa zachodniopomorskiego (kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim z Koszalinem i sławieńskim) obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Są ważne późnego wieczora.

RadioZET.pl/TVN Meteo/Pogodynka