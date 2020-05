Środa zapowiada się jako dzień pod znakiem zachmurzenia i opadów deszczu. Na południu Polski przez cały dzień obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia. Może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy

IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Obowiązują dla południowych, „górskich” powiatów w trzech województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim. W pierwszym z nich na intensywny deszcz powinniśmy uważać w powiecie żywieckim.

Popada niemal w całej Polsce, deszcz ominie tylko Pomorze, Warmię, Mazury i Ziemię Lubuską.

IMGW: Deszczowe alerty dla południowych powiatów

Słupki w termometrach pokażą od 10 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 16 st. C na ziemi Lubuskiej. Wiatr może osiągnąć na wschodzie w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

Żółte alarmy IMGW ws. opadów deszczu obowiązują do czwartku, do godz. 3 nad ranem.

