Prognoza pogody na sobotę niespecjalnie różni się od tych w poprzednich dniach. Termometry pokażą dziś od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C. na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Małopolsce i 7 st. C. na zachodnim Pomorzu, Wielkopolsce, po 8 st. C. na Dolnym Śląsku. Jak na środek stycznia - zdecydowanie powyżej średniej.

Przelotne opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem spodziewane są na południowym zachodzie kraju. W niedzielę śnieg ma spaść na południowym-wschodzie.

Ostrzeżenia IMGW przed mgłą. Może marznąć

Obok porannych przymrozków wystąpią gęsty mgły. Ostrzeżenia przed mgłą obowiązują do sobotniego poranka, do godz. 9.

W tych regionach kierowcy powinni zachować na drogach szczególną ostrożność. Według prognoz IMGW gęsta mgła może ograniczyć widoczność do 200 metrów. Na dodatek lokalnie mgła może marznąć, co spowoduje, że nawierzchnia dróg będzie śliska.

Na terenie Śląska i Małopolski mogą dziś pojawić się intensywne opady śniegu. Jeszcze więcej białego puchu ma spaść w górach, szacuje się przyrost od 10 do 20 centymetrów.

RadioZET.pl/PAP/Pogodynka/TvnMeteo