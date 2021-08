Alerty przed burzami z deszczem oraz silnym deszczem obowiązują w sobotę po południu w dwóch województwach. Ryzyko wystąpienia intensywnych opadów deszczu utrzyma się na Podkarpaciu do niedzieli.

IMGW ostrzegł w sobotę przed burzami z deszczem oraz silnymi opadami deszczu. Niebezpiecznie będzie w dwóch rejonach Polski.

Alert przed burzami z deszczem Instytut wydał dla województwa podlaskiego już w piątek. Zagrożenie utrzymuje się do sobotniego wieczora.

Alerty IMGW. Silny deszcz na Podkarpaciu aż do niedzielnego popołudnia

"Występują i będą występować opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą także burze z porywami wiatru do 60 km/godz." – prognozuje Instytut.

Z kolei dla województwa podkarpackiego IMGW wydał ostrzeżenia przed silnymi deszczami. "Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 30 mm do 45 mm" – czytamy. Alerty mają obowiązywać do niedzieli, do godz. 14.

W związku z deszczami w całym regionie obowiązują też zagrożenia hydrologiczne, związane z gwałtownymi wzrostami poziomów rzek: głównie Sanu, ale też Wisłoki, Wisłoka i ich mniejszych dopływów.

RadioZET.pl/Meteo.imgw.pl