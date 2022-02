Po silnych wichurach do Polski zawita wiosna? Dwycyfrowa temperatura

Prognoza długoterminowa. W najbliższych dniach przez Polskę przechodzić będą fronty atmosferyczne, co oznacza dość niestabilną pogodę. Już w środę 23 lutego w całym kraju będzie deszczowo, a na wschodzie i na południu spadnie także deszcz. Na termometrach od 3 do 8 stopni Celsjusza. Po południu od zachodu napływać będzie rozpogodzenie.

W czwartek możemy się spodziewać temperatury od 5 stopni Celsjusza na Podlasiu do nawet 11 stopni na Śląsku i w Małopolsce. W nocy w kotlinach karpackich możliwe są spadki nawet do -7 st. C. Niemal w całej Polsce będzie mocno wiać. Silny wiatr nie opuści nas aż do piątku.

Po silnych wichurach nadejdzie wiosna? Prognoza długoterminowa

W weekend pogoda w kraju zacznie się zmieniać. W sobotę możliwe będą jeszcze przelotne opady, w tym deszczu ze śniegiem. W niedzielę nadejdzie jednak oczekiwane rozpogodzenie i przyjemna aura. Na termometrach zobaczymy ok. 5 stopni Celsjusza. Nocami spodziewane są duże spadki, nawet do -10 stopni.

"Końcówka tygodnia ma być już chłodna. Mróz pojawiał będzie się nocami na znacznym obszarze Polski. Co prawda nadal ciepło będzie w dzień (6-8 stopni), jednak o wiośnie przynajmniej do końca lutego to mówić w przypadku Polski chyba raczej nie możemy" - informują z kolei FaniPogody.pl.

Na początku marca temperatura pójdzie w górę. Na przeważającym obszarze kraju spodziewamy się od 5 do 10 stopni Celsjusza. Wyższej temperaturze towarzyszyć będzie ładna pogoda. Chłodniejsze będą noce. Wciąż będziemy musieli się liczyć z temperaturą na minusie.

Według synoptyków pierwsza część marca przyniesie napływ ciepłych mas powietrza, które dominować będą nad Polską i większością Europy. Nie należy także spodziewać się opadów i silnego wiatru.

