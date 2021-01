Pogoda nie przestaje nas zaskakiwać. W środku zimy panuje wiosenna temperatura i świeci Słońce - w piątek w jednym z regionów odnotowano nawet 14 stopni Celsjusza na plusie. To się jednak zmieni, i to w ciągu najbliższych pięciu dni. Do Polski wrócą mrozy, minusowe temperatury i intensywne opady śniegu! Być może już w ten weekend będzie można wybrać się z dziećmi na sanki.

Pogoda w ciągu najbliższych pięciu dni zaserwuje nam serię niespodzianek. Obecnie w Polsce panuje niemal wiosenna aura. W piątek po południu termometry w wielu miejscach wskazały temperaturę kilkunastu stopni na plusie. Według doniesień serwisu wetteronline, około godziny 14.00 w Strachowicach niedaleko Legnicy (województwo dolnośląskie) odnotowano 14 st. C. W kilku innych lokalizacjach było 11-12 stopni. Najniższą temperaturę w Polsce w piątek odnotowano zaś w Białymstoku – 4 stopnie Celsjusza na plusie.

Jak jednak informuje TVN Meteo, czeka nas niemała niespodzianka – zima "wróci" do nas pełną parą. W najbliższym czasie należy spodziewać się znacznego ochłodzenia, temperatury oscylującej wokół 0 st. C. oraz śniegu – miejscami mogą to być bardzo intensywne opady. Poniżej publikujemy screenshot z niemieckiego serwisu pogodowego, który pokazuje mapę temperatur na najbliższą sobotę.

Pogoda na najbliższe dni. Wróci zima, temperatura na minusie i śnieg

Według najnowszych szacunków meteorologicznych, które podaje portal, w sobotę mieszkańcy zachodniej części Polski powinni przygotować się na śnieg. W regionie ma być pochmurno i spaść może do 10 centymetrów białego puchu. Prognozowany jest również deszcze ze śniegiem. W pozostałych częściach kraju sobota będzie raczej pogodna. Termometry wskażą od 0 st. C. na Nizinie Szczecińskiej do 7 st. C. w województwie podkarpackim. Powieje też dość silny wiatr. W niedzielę z kolei pochmurno będzie w całej Polsce i znowu spadnie śnieg – we wschodnim regionie mogą to być opady deszczu ze śniegiem. Uwaga – pod koniec weekendu powrócą też minusowe temperatury. Pomiary wskażą od -2 st. C. na Nizinie Szczecińskiej do 5 st. c. na Podkarpaciu. Pochmurne niebo przywita nas także w poniedziałek, choć miejscami nie zabraknie też przejaśnień oraz śniegu. Temperatura wyniesie od -1 st. C. w regionie podkarpackim do 1 st. C. na Nizinie Szczecińskiej.

Na wtorek również zapowiadane jest zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Nieznaczne opady śniegu wystąpią natomiast tego dnia we wschodniej i centralnej Polsce, z kolei najwyższa temperatura odczuwalna będzie na zachodzie – tam termometry mogą wskazać nawet do 2 st. C. Najzimniej będzie na Podkarpaciu, temperatura spadnie tam poniżej zera. Środa przyniesie ze sobą już pogodą aurę. Minusowa temperatura prognozowana jest na Podlasiu, najcieplej zaś będzie na Nizinie Szczecińskiej – 0 stopni.

