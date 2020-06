W poniedziałek 22 czerwca intensywnych opadów deszczu oraz burz spodziewamy się we wschodniej połowie kraju, szczególnie na północnym wschodzie oraz w górach. Punktowo prognozowane są opady deszczu do 50 mm. Ponadto burzom towarzyszyć mogą opady gradu oraz porywy wiatru do 80 km/h.

Najcieplej na wschodzie, około 25-27 stopni, najchłodniej na morzem i w górach, od 16 do 18 stopni Celsjusza. Słaby i umiarkowany, a nad morzem okresami również dość silny, wiatr wiał będzie z północy i północnego zachodu.

Pogoda długoterminowa IMGW. Kiedy przestanie padać deszcz?

We wtorek 23 czerwca burze oraz intensywne opady deszczu z nimi związane tylko na północnym wschodzie. Tam możliwe opady punktowo do 40 mm, porywy wiatru do 65 km/h oraz grad. Na pozostałym obszarze słaby, przelotny deszcz. Temperatura wyrównana, od 20 do 24 stopni, chłodniej tylko na obszarach podgórskich i nad morzem, od 17 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, silniejszy tylko nad morzem, północny i północno-zachodni.

W dalszej części tygodnia nadal przeważać będą przelotne opady deszczu oraz burze. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, porywisty wiatr oraz opady gradu. Od środy do piątku jeszcze umiarkowanie ciepło, na termometrach od 20 do 25 stopni w środę, w czwartek od 21 do 27 stopni, w piątek od 24 do 27 stopni Celsjusza.

W weekend zmieni się kierunek napływu mas powietrza, z południowego zachodu napływać zacznie cieplejsza, ale nadal wilgotna masa powietrza. Na termometrach na południu kraju w najcieplejszym momencie dnia do 29 stopni Celsjusza. Niestety w dalszym ciągu musimy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, lokalnie intensywnych, oraz burz, również z silnymi porywami wiatru i gradem.

