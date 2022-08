Pogoda długoterminowa. Burze i opady, a potem potężne uderzenie gorąca

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w piątek 12 sierpnia na północy i zachodzie kraju będzie słoneczna aura. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Gdzieniegdzie możliwy deszcz, a na wschodzie miejscami także burze, w których opady deszczu wyniosą do 15 mm. Synoptycy przewidują, że temperatura maksymalna wyniesie 25-26 stopni Celsjusza na wschodzie, południu i nad morzem. Natomiast na północy i zachodzie od 28 do 30 stopni. Wiatr słaby, z kierunku wschodniego i północno-wschodniego.

"W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane na północy, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Na północnym wschodzie przelotny deszcz, a miejscami też burze" - wskazał IMGW. Temperatura minimalna wyniesie 14-17 st. C. Chłodniej tylko na obszarach podgórskich, tam około 13 stopni Celsjusza. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda długoterminowa. Przed nami opady deszczu i burze

Prognoza synoptyczna IMGW zakłada, że w sobotę na ogół będzie zachmurzenie umiarkowane, na południu duże. "Przelotny deszcz na ogół na południu i w centrum, na południu miejscami też burze. W trakcie burz opady deszczu do 15 mm. W najcieplejszym momencie dnia od 22 do 25 stopni na południowym wschodzie i wschodzie, około 28 st. C w centrum do 30 stopni Celsjusza miejscami na zachodzie" - poinformował IMGW. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-wschodni. W burzach porywy wiatru do 60 km/h.

Na niedzielę synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane. Bez opadów tylko na zachodzie i północnym zachodzie. Tam też najcieplej. Temperatura maksymalna od 28 do 30 stopni Celsjusza. Jak wskazali, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz oraz burze. "W najcieplejszym momencie dnia od 23 do 28 stopni Celsjusza. Słaby i umiarkowany wiatr wiał będzie z północnego wschodu. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h" - zapowiada IMGW.

"Poniedziałek w całym kraju ze zmiennym zachmurzeniem, przelotnym deszczem oraz burzami. Najmniej opadów na krańcach zachodnich. Temperatura maksymalna od 25 st. C nad morzem i obszarach podgórskich oraz 27 stopni na północnym wschodzie do 30-31 stopni na zachodzie" - przekazał IMGW. Dodano, że wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

Żar poleje się z nieba. Po weekendzie silne upały

Wtorek zapowiada się słonecznie. Prognoza IMGW przewiduje, że najcieplej będzie na zachodzie, gdzie termometry wskażą 34 stopnie Celsjusza. Na wschodzie temperatura wyniesie 29 st. C. Chłodniej będzie nad morzem i w obszarach podgórskich. Tam od 24 do 26 stopni. "Miejscami będzie padał przelotny deszcz, możliwe są też burze, głównie we wschodniej połowie kraju. Słaby i umiarkowany wiatr skręcał będzie z południowo-wschodniego na południowo-zachodni i zachodni" - podkreślił IMGW. W burzach możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

ZOBACZ: Radar burz na żywo. Zobacz, gdzie jest teraz burza

Synoptycy zapowiadają, że w środę i czwartek upalnie może być niemal w całym kraju. "W środę temperatura maksymalna wyniesie od 30-32 stopni Celsjusza na wschodzie i północy do 35 st. C na zachodzie, w czwartek będzie jeszcze cieplej, od 31-33 st. C na północy do 36-37 stopni w centrum, na zachodzie i południu" - prognozują synoptycy. Niższe temperatury prognozowane są jedynie nad morzem. Tam na termometrach od 25 do 28 stopni Celsjusza. W czwartek na krańcach zachodnich możliwy słaby deszcz.

RadioZET.pl/ IMGW/ PAP