Mordercze upały coraz bliżej, będzie nawet 45 st. C. "Najgorsza fala tego lata"

Sierpień w Europie upłynie pod znakiem morderczych upałów. Jeśli ktoś wybiera się na wakacje do Hiszpanii, powinien przygotować się na temperatury przekraczające 40 st. C, a nawet dochodzące do 45 st. C. Według portalu Fanipogody.pl będzie to najgorętsza fala upałów tego lata. Masy gorącego powietrza dotrą również do Polski. Nie będzie tak gorąco jak na zachodzie Europy, ale grozi nam dotkliwa susza.

Pogoda na kolejne kilkanaście dni sierpnia zapowiada się bardzo upalnie. Będą to najgorętsze dni tego lata – ostrzega portal Fanipogody.pl.

Termometry w Polsce miejscami wskażą 30 st. C już w czwartek. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej, najcieplej będzie na zachodzie – od 27 st. C do 30 st. C.

Mordercze upały w Europie. W Hiszpanii nawet 45 st. C

To jednak dopiero początek upałów, które mogą potrwać nawet kilkanaście dni. Już w środę skwar doskwiera mieszkańcom Hiszpanii, Francji czy Turcji. Temperatury przekraczają tam 40-41 st. C. W Hiszpanii upały mogą się jeszcze nasilić. Według portalu Dobrapogoda24.pl, który powołuje się na dane Ogimetu, czyli hiszpańskiego serwisu przechowującego dane pogodowe, w pierwszej połowie sierpnia słupki rtęci w mogą tam wskazać nawet 42-45 st. C.

Niestety masy gorącego powietrza dotrą również do Polski. Upały nie będą aż tak duże, jak w zachodniej i południowej części kontynentu, ale przy skąpych opadach grozi nam pogłębienie suszy. Już teraz na zachodzie kraju wilgotność gleby jest bardzo niska, podobnie jak stan wód w wielu regionach.

Temperatury rzędu 33-34 stopni st. C mają utrzymywać się w Polsce w drugiej połowie sierpnia. Według portalu Fanipogody.pl tak gorąco ma być m.in. w okolicach 23 sierpnia. Upały mają potrwać aż do końca miesiąca.

