Pogoda długoterminowa. Fala upałów będzie ustępować. Nadciągają burze z gradem

Pogoda długoterminowa została opracowana przez synoptyków IMGW. Początek nowego tygodnia będzie jednocześnie początkiem zmiany aury. Fala upałów będzie stopniowo ustępować. Od piątku w całym kraju w najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza nie przekroczy 30 stopni Celsjusza. Pojawią intensywne opady deszczu, burze z gradem oraz silny wiatr.

Kiedy skończy się fala upałów w Polsce? Najnowsza prognoza pogody

Poniedziałek rozpoczął się słonecznie, lecz na zachodzie, południu oraz południowym wschodzie kraju od południa rozwijać się zacznie zachmurzenie kłębiaste i lokalnie padać będzie przelotny deszcz. Pojawią się burze. Najsilniejsze spodziewane są na zachodzie kraju. W ich trakcie prognozowane są opady deszczu miejscami do 30 mm, porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Pogoda we wtorek, czyli pierwszy dzień kalendarzowego lata, będzie kontynuacją upalnej i burzowej aury - tym razem we wschodniej połowie kraju. 22 stopnie Celsjusza pokażą termometry na Pomorzu. Najcieplej będzie na Podkarpaciu - 32 stopnie.

Prognoza pogody na środę zapowiada pierwsze ochłodzenie. Na zachodzie kraju w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 17 do 25 stopni Celsjusza. Upał pozostanie jeszcze we wschodniej połowie kraju, gdzie temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 32 stopni Celsjusza.

Na czwartek prognozowane są burze, ulewny deszcz oraz porywisty wiatr. Temperatura maksymalna powyżej 30 stopniu tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Termometry na pozostałym obszarze w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 16 do 29 stopni.

Pogoda. Ochłodzenie od piątku. IMGW zapowiada burze z gradem

W piątek w całym kraju w najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza nie przekroczy 30 stopni Celsjusza. Miejscami, szczególnie na południowym wschodzie kraju, mogą wystąpić burze.

Pogoda w weekend nie będzie przypominać aury z minionego tygodnia. Sobota i niedziela będą znacznie chłodniejsze. IMGW prognozuje przelotne opady deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 18 do 25 stopni Celsjusza. Nocą temperatura może spaść nawet 9 stopni.

