Atak zimna w październiku? Synoptycy mówią już o pierwszym śniegu

Pogoda długoterminowa na październik. Chociaż od dwóch tygodni trwa w Polsce astronomiczna jesień i dominuje słoneczna aura z kilkunastostopniową temperaturą, wkrótce może dojść do zmian pogodowych. Jakich? W rozmowie z Wirtualną Polską wyjaśniła to Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda długoterminowa. W październiku w górach spadnie śnieg?

Synoptyczka z IMGW przyznała, że od przyszłego tygodnia napłynie do nas chłodniejsze powietrze z północy Europy, co poskutkuje niższą temperaturą oraz opadami deszczu. Wskazała też, że np. w rejonach górskich ochłodzenie będzie bardziej odczuwalne - może tam wystąpić śnieg, a temperatura spaść do 0 stopni bądź nawet poniżej tej granicy.

Szansa na opady śniegu jest w wysokich Tatrach i Karkonoszach. Troszeczkę niżej będą to opady deszczu ze śniegiem. Być może nawet mieszkańcy Zakopanego ujrzą białe płatki śniegu razem z opadami deszczu. Nie spodziewamy się, za wyjątkiem wysokich szczytów, wielkich pokryw śniegu Ewa Łapińska, IMGW

Jakich wartości na termometrach możemy się spodziewać od przyszłego tygodnia. Zdaniem Łapińskiej w większości kraju będzie to od 5 do niewiele ponad 10 stopni Celsjusza na plusie (za wyjątkiem wspomnianych terytoriów podgórskich), choć np. w środę i czwartek (tj, 13 i 14 października) rano na niektórych terenach temperatura może wynieść nawet 2 lub 3 stopnie.

Łapińska zaznaczyła jednak, że ochłodzenie nie będzie trwać wiecznie i po ochłodzenie czekać nas będzie ocieplenie. - Do trzeciej dekady października pojawią się typowo jesienne temperatury. [...] W środku października będzie tylko epizod ochłodzenia, a później znów będzie cieplej - oceniła synoptyczka w rozmowie z WP.

RadioZET.pl/wp.pl