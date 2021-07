Pogoda długoterminowa. Wraca potężna fala upałów. Temperatura jak w piekle

Pogoda nie daje nam wytchnienia. Do Polski nadciąga fala upałów znad Afryki. Gorące powietrze rozgrzeje termometry do 35 stopni. IMGW nie wyklucza pojawienia się gwałtownych burz.

Pogoda długoterminowa została opracowana przez synoptyków IMGW oraz Tomasza Wasilewskiego z TVN Meteo. Przed nami bardzo ciepły tydzień z licznymi i gwałtownymi burzami. Do Polski zaczyna napływać gorące powietrze z Afryki. Fala upałów zostanie z nami przez następne kilka dni. Temperatura wzrośnie do 35 stopni Celsjusza w cieniu.

Pogoda. Kolejna fala upałów nadciąga nad Polskę

Upał daje się we znaki już w poniedziałek 12 lipca. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed wysokimi temperaturami dla pięciu województw:

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego,

podkarpackiego.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie tam od 29 stopni do 33 stopni Celsjusza. Natomiast w południowo-zachodniej części kraju należy spodziewać się burz, którym miejscami towarzyszyć będą ulewne opady deszczu sięgające od 20 mm do 30 mm, a lokalnie nawet do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami spadnie również grad.

Temperatura w Polsce wzrośnie do 35 stopni

Pogoda we wtorek będzie spokojniejsza. Lokalne burze pojawią się głównie na północnym wschodzie Polski. Temperatura wzrośnie do 32 stopni na południu kraju. Nieco chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich - od 25 do 28 stopni Celsjusza.

Na środę i czwartek prognozowane są gwałtowne burze z gradem i ulewnym deszczem. Nawałnice mogą wystąpić na południu, wschodzie i w centrum kraju. Temperatura osiągnie nawet 35 stopni. Piątek przyniesie ochłodzenie na zachodzie kraju. Około 25 stopni Celsjusza będzie na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim, w centrum i na wschodzie do 31 stopni. IMGW ostrzega, że w całym kraju wystąpią burze z silnym deszczem, gradem i porywistym wiatrem. Upał nie odpuści również w weekend. Sobota i niedziela zapowiadają się w wielu miejscach z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza.

Oglądaj

RadioZET.pl/IMGW/TVN Meteo