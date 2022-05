Pogoda długoterminowa. Zaskakująca prognoza na początek lata

Pogoda długoterminowa w końcu nas zaskoczy? Pod koniec maja aura nie skłania do wypoczynku na świeżym powietrzu. Pada deszcz, a kraj nawiedzają burze. W kolejnych dniach, według synoptyków, sytuacja się nie zmieni. Polska będzie na skraju niżu znad Morza Norweskiego i Skandynawii. Z zachodu na wschód przemieszczał się będzie chłodny front atmosferyczny.

Pogoda długoterminowa na koniec maja i czerwiec. Jaki będzie początek lata?

Pogoda pod koniec maja zaskakuje. W środkowej Europie, w tym Polsce, temperatury w tym tygodniu są niższe od normy klimatycznej. W czwartek według prognozy numerycznej IMGW z północy nasuwać się będzie do kraju zatoka niżowa wraz z frontem atmosferycznym. "To będzie kolejny dzień, kiedy pogoda nie zachęci do spędzania czasu w terenie" - informuje Instytut. Trzeba pamiętać o zabraniu kurtki przeciwdeszczowej lub parasola.

Zarówno w czwartek, jak i piątek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie kraju. Spodziewane są przelotne opady deszczu, a do tego dość silny i porywisty wiatr, który nie będzie zachęcał do wychodzenia z domu. Nad morzem porywy mogą dochodzić do 70 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 20 st. Celsjusza.

W sobotę i niedzielę prognozowane są przelotne opady deszczu, a na północy kraju również burze. Będzie chłodno – w dzień od 14 do 17 st. Celsjusza, a w nocy od 4 do 8. Wiatr umiarkowany, porywisty. Na północy kraju podczas burz powieje z prędkością do 60 km/h.

Prognoza pogody na początek czerwca według IMGW w końcu nas zadowoli. Szykuje się niespodzianka. Prognozy numeryczne pokazują, że już po niedzieli temperatura wystrzeli w górę. Nie będzie to jednak duże ocieplenie, a na upały nie ma na razie co liczyć.

Modele CFS (NOAA) i ECMWF także nie zwiastują gorąca. Według nich najchłodniejsze będą pierwsze dwa tygodnie czerwca. W północnej części Polski deszcz może popadać mocniej - wynika z prognozy CFS. Spodziewane są także burze. Synoptycy twierdzą, że w wielu regionach Polski w pierwszej dekadzie czerwca temperatury będą raczej wiosenne niż letnie. Nie powinniśmy się raczej spodziewać, że termometry pokażą więcej niż 25 stopni, a może się zdarzyć, że temperatura będzie oscylować wokół 15 stopni. Druga połowa miesiąca zapowiada się bardziej optymistycznie. Wtedy do naszego kraju napłyną pierwsze upały. Trzeba być jednak przygotowanym na przelotne deszcze i gwałtowne burze.

Warto pamiętać, że powyższa prognoza długoterminowa jest obarczona dużym ryzykiem błędu i powinna być traktowana orientacyjnie.

RadioZET.pl/IMGW/PAP/onet.pl/fanipogody.pl/dobrapogoda24.pl/wxcharts.com