Pogoda na dziś - 25 czerwca. Burze w piątek nie ustąpią. Nowe ostrzeżenia IMGW

Pogoda w piątek będzie nadal niebezpieczna. Synoptyk IMGW Mateusz Barczyk powiedział, że burze z nocy utrzymywać się mogą również nad ranem, m.in. na krańcach wschodnich. Z kolei miejscami na północy i na zachodzie kraju rano padać będzie przelotny deszcz.

Pogoda. Gdzie jest burza 25 czerwca? IMGW wydaje ostrzeżenia

W piątek około południa burze nie są spodziewane, natomiast na zachodzie kraju utrzymają się opady deszczu. Według synoptyka po południu burze z gradem powrócą głównie na południe Polski. Nie jest pewne, jak rozwiną się i czy będą gwałtowne na krańcach wschodnich. Poza tym lokalnie zagrzmi i przelotnie popada w różnych częściach kraju.

Prognozowana wysokość opadów miejscami od 15 mm do 20 mm, a w czasie burz do 30 mm, jedynie na północnym wschodzie przed południem nawet do 60 mm. W czasie burz porywy wiatru wzrosną do 90 km/h, jedynie początkowo na północnym wschodzie do 110 km/h.

Temperatura w piątek nie przekroczy 25 stopni

W piątek przeważająca część Polski będzie wolna od upałów. Przekroczenie 30 stopni Celsjusza możliwe jest jedynie na krańcach południowo-wschodnich. - Strefa od Suwalszczyzny po Małopolskę będzie odcinać ten upał - podkreślił. Temperatura nie przekroczy 25 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/PAP