Pogoda: Do Polski płynie ciepłe powietrze. Nawet 26 stopni na termometrach

Pogoda na dziś - niedziela 13 września. Temperatura wzrośnie do 19-26 stopni Celsjusza. Wiatr z kierunków zachodnich umiarkowany. Nad morzem możliwe słabe opady deszczu.

Pogoda w Polsce jest kształtowana przez wyż znad Austrii i Czech. Napływa powietrze polarne morskie, na północy kraju chłodniejsze, na pozostałym obszarze cieplejsze. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1012 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na dziś - niedziela 13 września

W niedzielę na południu zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Nad samym morzem możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na północy, około 23 stopni w centrum do 26 stopni na południu kraju. Wiatr przeważnie słaby, na północy także umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich. Na południowym zachodzie kraju wiatr słaby, zmienny.

fot. IMGW

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie małe, tylko na północy umiarkowane i duże. Na południu, w centrum i na wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 12 do 15 stopni. Jedynie nad morzem około 16 stopni Celsjusza, a w miejscowościach podgórskich Karpat lokalnie spadek temperatury do 8 stopni.

Pogoda w Warszawie

W niedzielę w Warszawie z zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 23 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 13 stopni.

RadioZET.pl/PAP/IMGW