Pogoda na dziś - środa 17 marca. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu. Temperatura wzrośnie do 2-6 stopni Celsjusza. Na wschodzie porywy wiatru mogą osiągnąć 55 km/h.

Pogoda w środę będzie zbliżona do tej z wtorku, ale w kraju zrobi się już nieco chłodniej. IMGW prognozuje przewagę opadów deszczu ze śniegiem nad opadami deszczu. Miejscami opady te będą przechodzić w przelotny śnieg. W rejonach górskich opady śniegu mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 6 cm.

Pogoda na dziś - środa 17 marca. Ostrzeżenia IMGW przed opadami śniegu

Temperatura maksymalna w środę będzie się kształtowała w przedziale od 3 do 6 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie od 0 do 2 stopni. Wiatr nadal będzie wiał z kierunków północnych i będzie porywisty. Na wschodzie jego porywy mogą osiągnąć do 55 km/h. W górach wiatr będzie powodować zamiecie i zawieje śnieżne.

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu dla województw:

dolnośląskiego , w powiatach: lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, ząbkowickim i kłodzkim;

, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, ząbkowickim i kłodzkim; śląskiego , w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim; małopolskiego, w powiatach: suskim, myślenickim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim.

Na terenie południowych powiatów Małopolski i Śląska prognozowane są opady śniegu, które mogą powodować miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 15 cm. Na Dolnym Śląsku może spaść więcej białego puchu, ale tylko w obszarach powyżej 500 m n.p.m. Tam prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 20 cm, a lokalnie do nawet 30 cm.

Jeszcze większe ochłodzenie jest spodziewane pod koniec tygodnia. W piątek i w sobotę napłynąć ma arktyczne powietrze, ale w niedzielę ma nastąpić przełamanie pogody. Jak informuje IMGW od poniedziałku i wtorku najprawdopodobniej do Polski przyjdzie ocieplenie.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVN Meteo