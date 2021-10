Pogoda na dziś - środa 20 października. Eksplozja ciepła nad Polską. Temperatura zaskoczy

Pogoda na dziś - 20 października. Środa będzie najcieplejszym dniem tygodnia. Temperatura w Polsce wzrośnie do 22 stopni Celsjusza. W nocy na zachodzie kraju pojawią się oznaki chłodnego frontu atmosferycznego.

Pogoda w środę - zgodnie z zapowiedziami synoptyków w długoterminowej prognozie pogody - będzie zachęcać do jesiennych spacerów. Według prognoz IMGW 20 października będzie bardzo ciepłym dniem, z temperaturą maksymalną od 15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 19 stopni w centrum, do 22 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju.

Pogoda na dziś - środa 20 października. Kulminacja ocieplenia

- Można powiedzieć, że to będzie kulminacja kilkudniowego ocieplenia. Po przejściu strefy opadów za wschodnią granicę Polski, nad naszym krajem może jeszcze przelotnie popadać tylko na północnym wschodzie. W ciągu dnia wiatr będzie umiarkowany, porywisty i osiągający na Wybrzeżu i terenach podgórskich oraz Podkarpaciu do 70 km/h - powiedział Szymon Ogórek, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W nocy ze środy na czwartek do Polski będzie wchodził chłodny front. Południe i południowy wschód kraju nadal będzie pogodny i bez opadów. Od zachodu zachmurzenie wzrośnie i pojawią się przelotne opady deszczu.

W nocy temperatura spadnie do 10 stopni Celsjusza na wschodzie, 12-13 stopni na zachodzie i około 14 stopni na Wybrzeżu. W całym kraju będzie wiał umiarkowany i porywisty wiatr z kierunku południowo-zachodniego, który w głębi lądu osiągnie prędkość do 55 km/h. W czwartek jego siła wzrośnie do 90 km/h na zachodzie i 100 km/h na Wybrzeżu.

RadioZET.pl/PAP