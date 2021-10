Nieoczekiwana zmiana w pogodzie. "Bomba ciepła" sprawi, że temperatura pójdzie ostro w górę

Pogoda gwałtownie zmieni się już w środę. Jak donosi „Super Express”, nadchodzi bomba ciepła. Rzeczywiście możemy spodziewać się gorącego uderzenia, które zapowiadaliśmy już we wcześniejszych prognozach długoterminowych na październik.

Pogoda długoterminowa. Bomba ciepła w środę

IMGW opublikowało na swojej stronie prognozę na okres od 19 października do 2 listopada. „Pogoda w tym tygodniu zabierze nas na szaloną przejażdżkę kolejką górską. Poniedziałek zaczął się dość spokojnie. Było pochmurnie z krótkimi przejaśnieniami, miejscami pojawił się niewielki deszcz i mżawka. Jednak w kolejnych dniach w pogodzie będzie się działo znacznie więcej” – czytamy na stronie IMGW.

W środę termometry wskażą nawet 22 st. Celsjusza. Z mapy IMGW wynika, że w niektórych miejscach może to być aż 24 st. C (okolice Legnicy). Ocieplenie wystąpi głównie w południowo-zachodniej części kraju. Termometry wskażą powyżej 20 stopni C. na dużym obszarze województwa lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Nieco chłodniej będzie na północy i wschodzie kraju.

fot. IMGW

Na temperaturę odczuwalną ma wpływ wiatr. IMGW wskazuje, że w środę powieje silny, a na wybrzeżu okresami porywisty wiatr z kierunków południowo-zachodnich.

W czwartek będzie już chłodniej. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. Celsjusza na północy i Podkarpaciu do 18 st. Celsjusza w centrum kraju. Wiatr nadal będzie dość silny, w porywach dochodzący do 70 km/h. Jak podaje IMGW, w weekend czeka nas już znaczne ochłodzenie i bardzo szybko zapomnimy o „babim lecie”. Do Polski zacznie napływać powietrze pochodzenia arktycznego, czego rezultatem będzie gwałtowny spadek temperatury.

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czy będzie padać?

Chłodno będzie również w dniu Wszystkich Świętych. Nad radem spodziewane są przymrozki na północnym wschodzie Polski. Temperatura może spaść tam do minus 2 st. Celsjusza, a w górach będzie jeszcze zimniej. W najcieplejszym momencie dnia od minus 2 do plus 6 st. Celsjusza. Opady deszczu możliwe są do godziny 12, ale tylko na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Po południu opady będą występowały już tylko na krańcach południowo-wschodnich.

RadioZET.pl/"Super Express"/IMGW