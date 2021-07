Pogoda we wtorek ma się poprawiać wraz z upływem dnia. Jak informuje IMGW, Polska jest w zasięgu niżu przemieszczającego się znad południowych Niemiec nad Czechy. Z południowego wschodu zacznie napływać gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

We wtorek na zachodzie pogodnie i bez opadów. W pozostałej części kraju spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przewidywane są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burz do 40 mm.

Pogoda na dziś - 13 lipca. Gdzie jest burza?

Na obszarze całego woj. mazowieckiego i przeważającej części woj. świętokrzyskiego obowiązują ostrzeżenia przed burzami I stopnia. Z kolei na terenie całego kraju (poza Pomorzem Zachodnim) IMGW ostrzega przed upałami.

Temperatura maksymalna od 28 do 32 28 stopni Celsjusza. Chłodniej nad samym morzem i w rejonach podgórskich od 25 do 27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie we wschodniej połowie kraju, a nad ranem również na krańcach zachodnich, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie zanikające burze, początkowo z gradem. Nad ranem burze możliwe również na krańcach południowo-zachodnich kraju. Suma opadów w czasie burz do 30 mm na wschodzie kraju. Temperatura minimalna od 17 do 21 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

RadioZET.pl/PAP