Prognoza pogody na poniedziałek 1 marca 2021 roku. W pierwszy dzień marca pojawi się więcej słońca niż w miniony weekend. Mimo to należy spodziewać się raczej pochmurnego dnia, ale nie do końca. Na termometrach nawet do 10 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody. "W dzień zachmurzenie będzie raczej duże, ale słońce będzie przebijać się troszeczkę przez chmury. Myślę, że będzie go więcej niż w weekend" – powiedział PAP rzecznik prasowy IMGW-PIB Grzegorz Walijewski.

Dodał, że na południowym wschodzie miejscami należy spodziewać opadów deszczu lub mżawki, a w górach również deszczu ze śniegiem, a w późniejszych godzinach również samego śniegu.

Prognoza pogody na 1 marca. Na termometrach nawet 10 stopni Celsjusza

Rano będzie mgliście. Mgła ograniczy widzialność do 200 metrów. Może pojawić się także zjawisko mgły osadzającej szadź, szczególnie w północnej części kraju. Kierowcy o poranku muszą uważać na drogach.

Temperatura będzie się wahać od 5 st. C na południowym wschodzie do około 10 st. C na zachodzie Polski. Na obszarach podgórskich będzie między 2-7 st. C. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich, jedynie na południowym wschodzie powieje z północy.

"W Sudetach początkowo porywy wiatru mogą wynieść do 55 km/h" – ostrzega IMGW.

RadioZET.pl/ IMGW/ PAP